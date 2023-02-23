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    蔡正元散播不實毀台論 民進黨：國民黨對美勿玩兩面手法

    民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬呼籲國民黨譴責蔡正元言論，勿在對美關係玩兩面手法。（資料照）

    民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬呼籲國民黨譴責蔡正元言論，勿在對美關係玩兩面手法。（資料照）

    2023/02/23 16:54

    〔記者陳昀／台北報導〕前立委蔡正元近日轉發美國媒體人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）言論，稱美國總統拜登有「毀滅台灣」計畫，遭我國外交部及美國在台協會AIT駁斥，國民黨主席朱立倫也對此嘆氣說「不要說謠言」；民進黨今呼籲，朱立倫應該嚴正譴責並約束「蔡正元們」，停止在對美關係大玩兩面手法。

    民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬指出，蔡正元所引述的Garland Nixon，任職於俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（Rossíya Segódnya）旗下的「俄羅斯衛星通訊社」（Radio Sputnik），美國法院早在2019年即裁定它的播放電台為「俄羅斯政府代理人」；「今日俄羅斯」集團更曾因為在俄烏戰爭中傳播假訊息，在2022年受到加拿大政府的制裁。

    謝佩芬說，由此可知，蔡正元所謂白宮「毀滅台灣」計畫的來源，是來自俄羅斯官媒，甚至是一個受到國際認證散播錯假訊息的大外宣組織，蔡正元卻配合起舞放送，試圖引導「疑美論」、「仇美論」的輿論氛圍。蔡正元此舉，讓人不禁懷疑，他究竟是故意散播錯假訊息，還是愚蠢到無法查證訊息的真偽？

    謝佩芬表示，既然朱立倫也認為所謂毀台計畫是謠言，請朱譴責蔡正元這種散播謠言、破壞台美關係的做法，以正視聽，否則國民黨讓蔡正元扮演黑臉、朱立倫扮演白臉的兩面手法，只會破壞台美間的信任關係。

    謝佩芬呼籲，請國民黨停止在對美關係上大玩兩面手法，明知是謠言，卻放任蔡正元抹黑起舞，而朱立倫竟只敢嘆氣，輕輕以一句謠言帶過。民進黨要求朱立倫主席對此嚴正駁斥，以正視聽，約束「蔡正元們」，不要破壞台美間的信任關係。

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