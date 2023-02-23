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    邀谷阿莫參與黨務？ 時力準黨主席王婉諭回應了

    時代力量新任黨主席王婉諭。（記者叢昌瑾攝）

    時代力量新任黨主席王婉諭。（記者叢昌瑾攝）

    2023/02/23 16:35

    〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量今（23）日中午召開第4屆決策委員會籌備會議，立委王婉諭獲選為新任黨主席，3月1日正式就職。被問及是否會找網紅YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎）幫忙黨務？王婉諭說，首先要看本人的意願，對此保持開放的態度。現在時代力量需要擴大與社會連結，用任何形式合作都是可以「滿好的」。

    王婉諭說，2024年是時代力量關鍵的1年，攸關是否能繼續在立法院維持席次。對於2024總統大選是否會支持民進黨、民眾黨等黨候選人？王婉諭說，時代力量從來不是「小綠」、「小藍」或「小白」，就是「正黃」，秉持自己在乎的價值與理想持續往前邁進。明年選舉布局確實不簡單，這屆決策委員必須共同承擔，也是3月上任後刻不容緩的工作。

    王婉諭說，新任決策委員上任後，應儘速討論明年的策略，包括總統是否要自己提名或支持他黨人選；而區域立委與不分區名單也很關鍵，都需要全體決策委員一起討論，訂出時代力量全黨明確的方向。

    王婉諭直言，對於明年不分區與區域立委提名，現在開始討論確實有點晚了，不過這點她尊重本屆決策委員決定。不分區的提名會直接影響到政黨票，就影響到立法院的席次，這些都會連動。

    王婉諭提到，去年輔選過程她深刻感受到，一般民眾對時力品牌形象與在乎的議題及價值很模糊。不過，事實上支持第三勢力理性問政的聲音一直都在，時力的支持者也一直都在。因此，這屆決策委員必須告訴大眾，時代力量創黨7年多來為台灣社會帶來哪些改變，以及未來要聚焦的議題，包括環境、社會安全網、居住、交通等。這部分也必須透過一些方式，強化與社會的連結和與民眾的溝通。

    時代力量現任黨主席陳椒華、新任黨主席王婉諭與所有決策委員合影留念。（記者叢昌瑾攝）

    時代力量現任黨主席陳椒華、新任黨主席王婉諭與所有決策委員合影留念。（記者叢昌瑾攝）

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