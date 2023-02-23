南台灣遇30年大旱 國民黨團質疑前瞻建設：水在哪裡？

立法院國民黨團今（23）日在立法院召開「南台灣乾涸，缺水只能怨老天？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/23 16:22

〔記者王千豪／台北報導〕台灣南部面臨30年來最嚴重缺水問題，經濟部將在3月1日起，針對台南地區減量供水。對此，立法院國民黨團今（23）天舉行記者會，質疑蔡政府提出前瞻基礎建設，其中對水環境建設投入了1807億元，錢都花到哪裡去了？水在哪裡？要求政府盡速採取具體因應措施，確保2300萬民眾民生用水需求，並積極協助產業發展。

國民黨團總召曾銘宗表示，台灣缺水嚴重，關係到2300萬國人民生用水的基本權益，也關係到產業發展。南部水荒，科技業警戒，面臨30年最大乾旱，台南從3月1日起減量供水，工業區、科學園區節水10％，勢必將衝擊晶圓代工廠、面板廠。另外民生用水部分，一般家戶維持夜間10點到隔天清晨6點減壓供水。顯見，供水限水的現象，已經在發生中。

曾銘宗指出，「前瞻基礎建設條例」所訂的前瞻基礎建設有8項，其中第3項是「水環境建設」，從2017年到現在，已經編列了1807億元，請問蔡政府，錢都花到哪裡去了？現在連用水都缺水還「前瞻」？

曾銘宗質疑，蔡政府在2021年3月初，提出「10年增水11噸計畫」，預計砸下160億元，每年增加11噸水，相當於台灣3個月用水量，請問現在進度呢？錢都花下去了，似乎沒有看到具體效益。

國民黨團書記長謝衣鳯批評，「氣候變遷因應法」在今年1月10日三讀通過，本來期待「氣候變遷因應法」通過之後，就代表了政策啟動，政府對於氣候變遷、水情變化都能夠有所因應，結果卻是法通過，執行人力、部會統合仍未到位。

謝衣鳯表示，氣候變遷首當其衝就是水情，週期越來越短的乾旱或暴雨，將會造成人民生命與財產損失，行政院該如何因應？不讓國人深受乾涸之苦呢？

國民黨立委費鴻泰質疑，水都沒了，怎麼調度發電？最近國內GDP已經調降為2.12％，若再出現缺水、缺電問題，可預估GDP不會超過2％。費正告經濟部長王美花，不要再愚弄國人，蔡英文總統必須嚴肅面對國內缺水又缺電的危機。

國民黨立委賴士葆認為，經濟部對台灣水資源管理有三大問題，一、水庫淤積嚴重，現在全國水庫淤積到底清了多少？二、管線老舊，漏水率高，現在全國仍有13％漏水率，該如何改善？三、水費低，不珍惜，用水大戶的水費未能調高，卻由全民平均負擔。

國民黨團副書記長陳以信指出，經濟部面臨嚴重水情，早在2022年8月16日就已經啟動「防旱作業」，11月成立「旱災緊急應變小組」，但真的有未雨綢繆？緊急應變了半年，還是發生缺水問題。

陳以信強調，緊急應變小組應該要做的工作，包括開源、節流、調度和備援。開源部分包括人工湖、再生水和水庫清淤；節流部分包括降低漏水率、更換老舊管線；調度部分必須考量北水如何南用，王美花去年曾說要增加區域水源調度支援能力，結果到現在甚至連備援都沒有。

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