國際救援Taiwan can help！ 林右昌慰勞台灣搜救隊130人、5搜救犬

內政部長林右昌今日中午設宴,感謝台灣搜救隊130人、5隻搜救犬前往土國災區進行人道救援,在現場致贈5隻搜救犬鮮食伴手禮盒,慰勉台灣搜救隊的辛勞。 (記者闕敬倫翻攝)

2023/02/23 15:50

〔記者闕敬倫、黃靖媗/台北報導〕土耳其月初發生規模7.8百年強震,台灣搜救隊在12小時內即刻出發、挺進救援,15日完成階段性救災工作,內政部長林右昌於今(23)日中午在喜來登飯店設宴,感謝台灣搜救隊130人、5隻搜救犬前往艱困的土耳其災區進行人道救援,讓世界看到「Taiwan can help, and Taiwan is helping」,並於現場致贈5隻搜救犬鮮食伴手禮盒,慰勉台灣搜救隊的辛勞。

為慰勉台灣搜救隊赴土耳其救災的辛勞,林右昌今日中午在台北喜來登大飯店舉辦歸國感謝午宴,總統府秘書長林佳龍、消防署長蕭煥章,與駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可(Muhammed Berdibek)等人出席;「消防發展與交流協會」更宣布捐助新台幣500萬元添購救災設備,以及每人、每犬各6000元慰問金,內政部也致贈5隻搜救犬鮮食伴手禮盒。

林佳龍指出,搜救犬「雞腿」與「Melody」分別要在3月與6月退役,祝牠們之後可以過上好的退休生活。

據了解,台灣搜救隊是由內政部消防署、台北市搜救隊、台中市搜救隊、屏東縣搜救隊以及台北榮總、高雄醫學院獸醫、護理人員等組成,本月6日集結成隊,分2批次包機飛往土耳其執行國際人道救援任務,15日返抵國門。

林右昌今偕同寒舍集團籌辦「台灣國際搜救隊歸國感謝午宴」,中午在喜來登大飯店設宴,總統府秘書長林佳龍、土耳其駐台代表處處長貝定可等人均與會出席,到場向台灣隊130名隊員頒發感謝狀,並贈送鮮食犒勞5名搜救「狗英雄」。

林右昌表示,本次台灣搜救隊在土耳其震災後12小時內,迅速完成130位搜救人員、5隻搜救犬及13噸救災器材的整併出發,第一時間前往災害現場執行人命搜索救援行動,是我國赴海外進行國際人道救援任務,派遣搜救人數最多、第一次以專案包機直飛的搜救隊伍,不僅抵達後更先行協助開設分區搜救隊指揮中心,立即進行該區搜救隊伍的任務分配工作,並在時間壓力及寒冷氣候下,進行救援作業,截至2月12日結束搜救行動為止,我國搜救隊總計救出2位受困者。

林右昌強調,此行能順利圓滿進行海外人道救援任務,除了感謝每一位辛苦執行救災工作的搜救成員外,也要特別感謝賑災基金會在這次人道救援任務中,積極協調專案包機,大力出資讓救災隊伍順利成行。

林右昌說,此外要感謝外交部及駐土耳其代表處在這次動員過程中,不遺餘力協調土耳其當地政府及專機航權,協助搜救隊在國內、外的各項聯繫事宜,讓台灣搜救隊得以展現身為國際村的一份子的責任。

林右昌感性指出,消防署未來將持續推動各縣市搜救隊的量能提升,透過國家搜救隊發展能力(NAP)的計畫,輔導未來欲參加國際救援輪值的縣市,建置符合聯合國搜索及救援規範的隊伍,並與全世界的救援體系合作,在防救災體系上持續展現「Taiwan Can Help」的精神。

貝定可也表示,台灣搜救隊總共救出3名倖存者,雖然有1名傷重不幸於醫院離世,但只要確保性命,怎麼做都是值得的,他想再次對所有搜救隊成員表達感謝之意,也衷心感謝台灣在地震發生當天,立刻派遣搜救隊至土耳其,在黃金72小時內協助救援,並感謝外交部協調救災工作。

而本次救災結束後,台灣搜救隊將價值約800多萬台幣的救災器材留在土耳其。林佳龍認為,此舉非常有意義,災後重建需要很多設備,感謝他催生的「消防發展與交流協會」撥款500萬元,協助搜救隊添購消防設備與儀器。

內政部長林右昌今在喜來登大飯店設宴,慰勞日前挺進土耳其災區救援的台灣搜救隊130名隊員以及5名搜救「狗英雄」,土耳其駐台代表處處長貝可定到場致詞。 (記者闕敬倫翻攝)

內政部長林右昌今偕同寒舍集團籌辦「台灣國際搜救隊歸國感謝午宴」,總統府秘書長林佳龍、土耳其駐台代表處處長貝定可等人均與會出席,到場向台灣搜救隊130名隊員頒發感謝狀,並贈送鮮食犒勞5名搜救「狗英雄」。 (記者闕敬倫翻攝)

