3月底前進口500萬顆雞蛋給加工廠 陳吉仲：每天市場增50萬顆

農委會主委陳吉仲今（23日）表示已辦理3月底前專案進口殼蛋、液蛋共500萬顆，進口的雞蛋會供應給加工廠，原供應給加工廠的國產雞蛋轉供民間消費市場，預計每天可以調度到民生市場端的雞蛋會有50萬顆。（記者王藝菘攝）

2023/02/23 15:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕目前雞蛋日產量減為11.2萬箱（每箱200顆），因雞蛋缺口約在50萬到80萬顆間波動，農委會主委陳吉仲今（23日）表示已辦理3月底前專案進口殼蛋、液蛋共500萬顆，進口的雞蛋會供應給加工廠，原供應給加工廠的國產雞蛋轉供民間消費市場，預計每天可以調度到民生市場端的雞蛋會有50萬顆。

受到寒流、春節後母雞換羽等影響，農委會最新統計雞蛋日產量為11.2萬箱，較上週再降1千箱，因台灣約8成的蛋雞雞舍都是傳統開放式雞舍，容易受天氣影響外，生物防治安全係數也較密閉式水濂養雞場低，農委會祭出措施，讓傳統開放式的雞舍可改建為密閉水濂式雞舍外，另對於目前雞蛋的缺口，陳吉仲表示，經盤點後目前是北部的大型通路較受到影響，為因應消費者的需求，已辦理短期專案進口雞蛋，將進口500萬顆，不過進口的雞蛋則是以供應國內加工廠為主。

陳吉仲進一步指出，占國內雞蛋產量用量約15%的加工用雞蛋則會轉供民生消費市場，「用進口補足加工，加工釋出消費」，將積極協調蛋商橫向調度補足各大通路的需求。

另外今年農委會也增加蛋雞場進口數量到30萬隻，並全面協調種雞場、蛋中雞場、蛋雞場來增養與復養，確保雞場的穩定供應，陳吉仲表示將獎勵蛋中雞場進養雛雞，加速逾齡寡產母雞群的汰換，為未來一年期的雞蛋供應做準備，其中蛋中雞場進養機制預計3月啟動，也表示會運用228連假期間跟蛋中雞業者等溝通。

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