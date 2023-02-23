為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市警夜抄賭場傳幕後老闆是議員？中山分局：目前無民代涉入事證

    警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

    警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

    2023/02/23 15:17

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市中山警分局與刑警大隊昨天深夜搗破兩處複合式大型職業賭場，當場查獲有百家樂、德州撲克及麻將等賭桌聚賭，共帶回負責人、工作人員、賭客合計有117人，今傳出賭場幕後老闆是北市議員，北市警中山分局對此澄清，強調直至目前為止並無議員或民意代表關切該案，也無議員或民代涉案的相關事證，後續將秉公依法偵辦。

    警方調查，該棟10層樓的商業大樓，一樓為銀行，7、8兩層樓則都被承租作為職業大賭場，7樓經營百家樂、德州撲克與麻將，8樓為百家樂，分屬郭姓、黃姓現場負責人，初步了解賭場是從年曆過年後開張，兩家幕後經營者疑為幫派分子，將持續深入調查釐清。

    兩賭場為躲避警方查緝，都在該商業大樓9點鐵捲門關閉後，在一樓側門的鐵門派人把風，賭客來時在對面大樓等候，把風人員接獲通報後，便前往帶賭客從側門上樓，分別帶到7、8樓入內聚賭。

    另賭場於側門與7、8樓裝設監視器，監控側門與大樓路口，掌握大樓外狀況。警方據報後，以遠端監控方式，進行查察。

    昨天深夜11時許，見時機成熟，集結大批警力躲開路口監控，從騎樓突襲逮捕把風人員，再找大樓管理員打開鐵捲門，躲開側門監控，從大門直接上樓，直達7樓，由霹靂小組特警破門攻堅先破獲7樓賭場，隨後到8樓查緝，也發現8樓數十名賭客聞訊跑到樓梯間躲藏，最後全數被揪出。

    警方共計逮捕郭姓、黃姓現場負責人，以及工作人員、賭客合計有117人，現場查扣賭資現金94萬餘元、籌碼5400萬餘元，以及各式賭具及監視錄影設備等贓證物，全案訊後將依賭博罪嫌送辦。

    警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

    警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

    霹靂小組特警破門攻堅。（記者邱俊福翻攝）

    霹靂小組特警破門攻堅。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大型職業賭場藏身北市商業大樓 警漏夜搗破逮117人
    2023/02/23 07:22

    大型職業賭場藏身北市商業大樓 警漏夜搗破逮117人
    雲林偏僻鐵皮屋暗藏職業賭場 警深夜查緝逮14人
    2023/02/15 09:44

    雲林偏僻鐵皮屋暗藏職業賭場 警深夜查緝逮14人

    永續大葉 創生未來 大葉師徒制打造跨域整合力
    頂樓加蓋開賭場 逃逸移工也參賭
    2023/02/12 12:45

    頂樓加蓋開賭場 逃逸移工也參賭
    北市警抄地下天九牌賭場 赫見前職籃台啤總教練閻家驊
    2023/02/11 10:30

    北市警抄地下天九牌賭場 赫見前職籃台啤總教練閻家驊
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播