北市警夜抄賭場傳幕後老闆是議員？中山分局：目前無民代涉入事證

警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

2023/02/23 15:17

〔記者邱俊福／台北報導〕北市中山警分局與刑警大隊昨天深夜搗破兩處複合式大型職業賭場，當場查獲有百家樂、德州撲克及麻將等賭桌聚賭，共帶回負責人、工作人員、賭客合計有117人，今傳出賭場幕後老闆是北市議員，北市警中山分局對此澄清，強調直至目前為止並無議員或民意代表關切該案，也無議員或民代涉案的相關事證，後續將秉公依法偵辦。

警方調查，該棟10層樓的商業大樓，一樓為銀行，7、8兩層樓則都被承租作為職業大賭場，7樓經營百家樂、德州撲克與麻將，8樓為百家樂，分屬郭姓、黃姓現場負責人，初步了解賭場是從年曆過年後開張，兩家幕後經營者疑為幫派分子，將持續深入調查釐清。

兩賭場為躲避警方查緝，都在該商業大樓9點鐵捲門關閉後，在一樓側門的鐵門派人把風，賭客來時在對面大樓等候，把風人員接獲通報後，便前往帶賭客從側門上樓，分別帶到7、8樓入內聚賭。

另賭場於側門與7、8樓裝設監視器，監控側門與大樓路口，掌握大樓外狀況。警方據報後，以遠端監控方式，進行查察。

昨天深夜11時許，見時機成熟，集結大批警力躲開路口監控，從騎樓突襲逮捕把風人員，再找大樓管理員打開鐵捲門，躲開側門監控，從大門直接上樓，直達7樓，由霹靂小組特警破門攻堅先破獲7樓賭場，隨後到8樓查緝，也發現8樓數十名賭客聞訊跑到樓梯間躲藏，最後全數被揪出。

警方共計逮捕郭姓、黃姓現場負責人，以及工作人員、賭客合計有117人，現場查扣賭資現金94萬餘元、籌碼5400萬餘元，以及各式賭具及監視錄影設備等贓證物，全案訊後將依賭博罪嫌送辦。

警方夜襲破獲職業大賭場。（記者邱俊福翻攝）

霹靂小組特警破門攻堅。（記者邱俊福翻攝）

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