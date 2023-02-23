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    仁愛院區病房助理控過勞 北市聯醫：人力未不足

    台北市立聯合醫院病房助理今天上午集結聯醫仁愛院區陳情，指控醫院人力不足、人員過勞。（北市聯醫提供）

    台北市立聯合醫院病房助理今天上午集結聯醫仁愛院區陳情，指控醫院人力不足、人員過勞。（北市聯醫提供）

    2023/02/23 16:15

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院病房助理今天上午集結聯醫仁愛院區陳情，指控疫情下醫院人力不足，讓病房助理必須身兼多工、嚴重過勞；對此，北市聯醫表示，人力雖有流失但未不足，目前除持續招募，也將增加獎勵制度，並訂定工作內容分配。

    仁愛院區副院長林志陵表示，近年因疫情，及常規急性病房降載、配合開設專責病房，醫院內部工作量有調整，並縮減病房助理照護床位數，以需要全責照顧的病人為優先，但人力未不足，且除了持續招募病房助理，獎勵制度也增加，仁愛院區也訂定工作內容分配，讓照顧人力分層分工，減少工作同仁辛勞，並會加強與人員溝通。

    仁愛院區病房助理胡小姐表示，人力不足下病房助理工作繁雜，除例行工作，有時還要協助無法自理、也沒有家屬的「全責病患」翻身、擦澡、餵食、換尿布。胡小姐說，病房助理每天照顧15至22床的病人是常態，還會被安排送病人前往開刀房、洗腎等病房外業務。

    胡小姐指控醫院對於人力不足、業務界線模糊無動於衷，疫情下眾多中高齡病房助理離職，願意留下的助理在疫情嚴峻時共體時艱，疫情趨緩聯醫卻挖東牆補西牆。胡小姐說，病房助理去年曾聯署與院方溝通增加人力、改善工作環境，但護理科窗口卻未理會，胡小姐也希望聯醫不要濫用病房助理的善良，視為理所當然，

    聯醫工會理事吳承恩也說，聯醫病房助理人力原已緊繃，疫情又導致人員離職，加上聯醫參加「住院整合照護計畫」，全責照護病人增加，工作負擔越來越重。吳表示，工會曾與醫院聯繫協商，但醫院卻未與工會協商，而是私下與病房助理召開基層座談會，更威脅病房助理配合，呼籲聯醫補足不足人力，並正式區分工作性質。

    林志陵表示，一切以病患照顧為原則，以今天為例，需要全責照顧的病患為18人，人力並無不足；醫療工作是整體性考量，不會界定要由某一類型人員進行業務，大家都互相支援。林也說，去年約招募7、8位病房照助理，會持續招募，也開辦病房照服員訓練班，已有30、40人報名，但合格人員不一定都在聯醫工作。

    仁愛院區副院長林志陵表示，院區人力未不足，會持續招募病房助理，獎勵制度也將增加。（北市聯醫提供）

    仁愛院區副院長林志陵表示，院區人力未不足，會持續招募病房助理，獎勵制度也將增加。（北市聯醫提供）

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