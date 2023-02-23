網友遇「不明液體」衣服破洞？ 他到案改口稱「誤會」挨罰

吳姓網友改口衣服破損原因。（圖擷取自靠北天母幫）

2023/02/23 15:04

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網友稱騎機車被不明液體潑到 返家赫見衣服破洞

〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓網友發文自聲騎車經過台北市街頭時，有不明液體潑到他，他回家脫下衣服，今天要洗衣服時發現衣服破洞，還說「還好沒有接觸到皮膚」。不過，轄區警方調閱監視器畫面，發現當時他穿著外套騎車，但外套並無異狀；他今天下午到案說明，改口「誤會一場」，但警方認為他「散布謠言」觸犯社會秩序維護法，當場對他裁罰。

依據社會秩序維護法第67條，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

吳發文說，他本月20日下午騎車，經台北市天母北路要右轉中山北路往南方向、至士東路口，發現有不明液體飛過來，他本能閃避、當下不以為意。事後返家脫下衣服放進洗衣籃，直到今天才發現衣服變成這樣，「還好沒有接觸到皮膚」，還呼籲網友經過該處要多注意。貼文一出，引起許多網友恐慌、關注。

雖然轄區警方沒有接獲相關報案，但知悉後主動追查，警方根據貼文所說的時間、地點調閱監視器畫面查看，發現當時吳姓網友騎乘機車時有穿外套，但外套並無異樣。

今天下午，警方將傳喚吳前來蘭雅派出所說明，警方調出監視器畫面質問，他當時有穿外套，如果遇到「不明液體」，為何外套沒有受損、他內搭衣服卻受所損？他發現「代誌大條」，改口說是「誤會一場」。

吳事後也在該篇貼文更新內容，聲稱「本人當天有穿著防風外套，圖片上之內搭polo衫腐蝕為另有其因造成，防風外套並未受損，整起事件不是人為造成，產生社會大眾不安，相當抱歉」。

不過，警方認為吳明知衣服受損的實際原因，卻還貼文聲稱遇上「不明液體」，因起地方民眾與網友恐慌、緊張，因此決定依違反社維法對他開罰。

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