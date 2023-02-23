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    「疫苗＋1」兩大疑問 李秉穎解析︰多打一劑提升保護力

    李秉穎今天在疫情記者會上說明「為何需要疫苗加一」。（指揮中心提供）

    李秉穎今天在疫情記者會上說明「為何需要疫苗加一」。（指揮中心提供）

    2023/02/23 14:50

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天公布「疫苗＋1」運動，將在3月6日開跑，目標是沒接種過疫苗的3類對象；對於這項措施，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員、小兒科醫師李秉穎說明二大疑慮，也提醒，與其擔心接種疫苗的副作用，事實上其風險遠較若確診武肺的風險低非常多。

    李秉穎今天在疫情記者會上說明，首先是「為何需要疫苗加一」？他指出，之前疫苗接種後保護力並非永久，多打一劑可以提升預防保護力，尤其可以有效降低染疫後住院、重症和死亡機率，且為了全面恢復正常生活，須全民一起參與，提升國內群體免疫保護力。

    至於「擔心疫苗副作用」，李秉穎說，疫苗接種副作用一般都很輕微、且會在數天內緩解，常見的是疲倦、肌肉痠痛，相較於未接種疫苗，接種後可有效降低重症和死亡風險，指揮中心也會提供不同廠牌的疫苗供民眾選擇。

    李秉穎也指出，目前每天仍有數十名染疫病例死亡，對某些人來講武肺並非輕症，根據之前的研究報告，沒接種疫苗就感染新冠病毒，有約一成到二成會引發重症，死亡風險也有2%到3%，接種疫苗對身體的局部副作用跟疾病嚴重成「完全不成比例」，不用太擔心，而目前確定和疫苗接種有關的死亡案例極為罕見。

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