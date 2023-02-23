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    疫後就學貸款補助方案 教育部投入220億估54.6萬人受惠

    疫後就學貸款補助方案，教育部今日宣布將投入220億元。（記者林曉雲攝）

    疫後就學貸款補助方案，教育部今日宣布將投入220億元。（記者林曉雲攝）

    2023/02/23 14:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部加速推動「疫後就學貸款補助方案」，教育部今說明，特別預算將編列220億元，預估54.6萬人受惠，約占目前學貸人數之75％。

    112年2月21日立法院三讀通過且經總統公布施行之《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，政府運用3800億元財政餘裕，教育部將從中編列220億元特別預算經費，用以推動「疫後就學貸款補助方案」。

    教育部說明，補助對象包括目前在償還學貸中的畢業生及目前的在學生，畢業生再分為有撫育12歲以下孩童，或去（111）年平均月收入未達4萬元者，教育部將償還一年之本息；另一類則是符合資格之在學生，包括今年9月入學的大一和高一新生。

    高教司說明，目前就學貸款還款學生43萬人，一個學生平均就學貸款30萬元本金為例，一個月還款本金加利息3300元，對於符合月收入平均在4萬元，或有撫養12歲以下孩童，教育部逐月幫忙償還為期一年之本息，因每個學生的申貸金額不同，補助金額也不同，將實際依據每一位貸款人的貸款本金設算補助額度。

    朱俊彰也表示，月收入4萬元是現有學貸緩繳本息月薪認定之標準，教育部將向所有的承貸銀行索取承貸學生資料，結合戶政、健保、勞保等資料，做全面性的勾稽，因此免提出申請，但也會提供客服專線，給認為符合資格卻未被補助的貸款人查詢，並專案即時幫忙處理。

    教育部表示，就學貸款自民國65年開辦迄今，係協助學生籌措就學費用之重要管道之一，對於協助經濟弱勢學生順利就學有相當正面功能。總統蔡英文上任後，自105年8月即調降就學貸款利率至1.15％、109年3月再降為0.9％；至107年9月及109年8月，分別多次精進還款人的寬緩措施，如放寬申請緩繳本金的門檻、推動只繳息不還本、倍增緩繳本息與只繳息不還本的申請次數等，全面照顧弱勢學生。

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