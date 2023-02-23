掃蕩詐欺洗錢集團 調查局同步偵辦41案、搜47處查獲不法所得35億

詐欺水房現場查扣大量手機、新台幣現金、存摺及點鈔機等。（記者王定傳翻攝）

2023/02/23 15:21

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局自2月16日至2月22日，同步偵辦電信網路詐欺案件，經報請台北地檢署、新北地檢署、台中地檢署及高雄地檢署等指揮，調動調查局15個外勤處站，同步偵辦41案，掃蕩詐欺集團、詐欺機房及水房，搜索47處、查獲涉嫌人304人，破獲台北、新北及台中地區詐欺機房1座、詐欺洗錢水房3座，犯罪不法所得約35億3427萬餘元。

調查局表示，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，經高檢署統籌規劃召開多次會議研商，自去年下旬起執行「打詐獵蛇」專案，檢警調通力合作剷除誘騙國人赴杜拜、柬埔寨、緬甸等國從事詐欺的人蛇集團，並擬定同步偵辦電信網路詐欺案件。

調查局指出，這次匡列投資詐欺案件，集中火力裂解科技詐欺集團，掃蕩日益猖獗詐欺集團濫用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具，透過簡訊、LINE、Telegram、Facebook、山寨網站、金融交易平臺等方式遂行投資詐欺、戀愛詐欺、購物詐欺等新世代網路詐欺犯罪，展現檢調機關「懲詐」決心。

調查局指出，偵辦過程發現，電信網路詐欺集團勾結交易所個人幣商，誘騙民眾先與個人幣商兌換虛擬通貨，再投入詐欺集團創設的假交易平台，使投資人血本無歸；亦查獲詐欺集團利用人頭設立第三方支付公司，從事代收代付業務，實則協助詐欺、地下期貨等集團層層洗錢收受不法所得。

調查局分析這次偵辦行動查獲新世代電信網路詐欺犯罪案件共有3種類型，第一是利用JustDating等交友軟體假戀愛遂行投資詐欺、二假冒股市名人以社群軟體誘吸民眾註冊金融交易平台進行投資詐騙、三是偽冒海內外知名公司的山寨網站或黑平台，如「俄羅斯交易平台MT4、MT5」、「台灣期貨交易」所等誘騙民眾投資。

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