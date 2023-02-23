馬偕醫、中國醫今年看社會科 升學專家估台大醫門檻59級分

升學輔導專家藍天予預估今年各類組熱門校系門檻分數，台大醫受自然科太難影響，估門檻為59級分。（記者林曉雲攝）

2023/02/23 14:24

〔記者林曉雲、楊綿傑、張維真／台北報導〕大學學測今公布成績，升學輔導專家藍天予說明，自然科和社會科15級分人數今年首次創新低，形成自然組關鍵是自然科，社會組關鍵是社會科，估台大醫學系和陽明交大醫學系醫師組門檻為59級分、台大法律系財法組估58級分、台大國企系估55級分（滿分60級分），台大電機和台大資工估43級分（滿分45級分），考生如想申請各醫學系，估中山醫學系門檻56級分有機會。

藍天予表示，50級分有機會上台清交成，中字輩國立大學估46至49級分，今年自然科很難，衝擊頂大2、3類組單看自然科成績的門檻，看國、英、數A、自然四科成績的學系，因國英穩定，今年門檻估和去年相似，例如清大動機系估和去年相同51級分。

升學輔導專家劉駿豪表示，有些學系改變採計內容，例如馬偕醫學系和中國醫大醫學系看社會科，過往最後比英、數A、自，後來改成比英文和社會，加上社會科今年很難，預估英文加社會的通過分數難度高，高中輔導老師也會很苦惱，考生從今天知道成績到很多學校收件週、可能在3月13日那週，考生要選出個人申請的6個志願，必須花很多時間研究，變數又很大，建議依照自己的性向興趣，勇敢地填志願。

藍天予也說明，今年社會科太難，採計國、英、數B及社會的學系通過門檻估會降1至2級分，例如政大法律系估比去年降一級分為56級分，清大人文社會學院學士班系比去年降2級分估51級分。

藍天予建議，考生在看對照累積人數表時，不能只看一年，至少要參考5年，社會科今年考13級分，研判相當於去年14級分，文史哲學群因不看數學，在預估落點時，考生不要太悲觀。

升學輔導專家劉駿豪鼓勵考生依自己的性向和興趣，勇敢填志願。（記者林曉雲攝）

升學輔導專家藍天予預估今年各類組熱門校系門檻分數。（記者林曉雲翻攝）

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