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    首頁　>　臺北市

    王婉諭「承擔2024存亡重任」 獲選時力新任黨主席

    時代力量今（23）日中午召開第4屆決策委員會籌備會議，選出立委王婉諭（前排右二）接下新任黨主席，將在3月1日正式就職。（記者楊丞彧攝）

    時代力量今（23）日中午召開第4屆決策委員會籌備會議，選出立委王婉諭（前排右二）接下新任黨主席，將在3月1日正式就職。（記者楊丞彧攝）

    2023/02/23 14:44

    〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量今（23）日中午召開第4屆決策委員會籌備會議，會中經由選舉方式，選出立委王婉諭接任新任黨主席，將在3月1日正式就職。王婉諭表示，2024年是時代力量關鍵的一年，攸關是否能繼續在立法院維持席次。對此，她要在黨務上推動四大改革任務，包括擴大社會連結、凝聚黨內共識、提出可行主張以及迎接2024挑戰。王婉諭強調，這屆決策委員的任務，就是要重新喚起社會對時力的支持，以及對改變現狀與未來的信心。

    今日籌備會議上，除了王婉諭之外，另有決策委員推舉周偉航出任黨主席，然而周本人婉拒。周偉航受訪時說，他是今天在會上才臨時被推舉出來的，事前完全沒有準備。至於推舉他的原因，周偉航表示，應該是他與黨內派系較無太多的關係，感覺上比較中立；不過，他知道王婉諭對此已經準備一段時間，因此，他自己也把票投給了王婉諭。至於未來，他會在自己擅長的社群以及政論上發揮，繼續擴大時代力量的支持群。

    即將卸任的黨主席陳椒華感謝王婉諭願意承擔重責大任，也希望在王的帶領下，明年在立院維持黨團，繼續發揮強力監督的力量。陳椒華說，去年地方大選時力雖然挫敗，但未來會在王婉諭的帶領下持續努力團結，共同迎向2024的勝利。

    根據時代力量《黨章》第15條規定，黨內設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。第19條規定，決策委員會成員互選黨主席一人，任期與決策委員同。黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

    時代力量本月初進行第4屆決策委員選舉，15位新任決策委員依票數高低分別為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔；3位候補決策委員為陳慶元、高偉淇、王景弘。

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