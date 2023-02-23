社區式照顧機構定期快篩取消 住宿式機構2/27起也調整

2月27日起，取消社區式照顧機構定期快篩措施，並放寬住宿式照顧機構快篩頻率。（指揮中心提供）

2023/02/23 14:17

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨穩，最新一週全國住宿式機構定期篩檢結果，住民與工作人員陽性率均雙雙下降，已為連續2週下降，預期下週兩者均會低於1%，因此中央流行疫情指揮中心宣布，2月27日起，取消社區式照顧機構定期快篩措施，並放寬住宿式照顧機構快篩頻率，住民及服務對象調整為每週定期快篩1次，工作人員則取消每週定期快篩。

現行規定，各類型住宿式及社區式照顧機構定期COVID-19公費快篩措施，主要為住民及服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩）；工作人員每週定期快篩至少1次，若出現症狀時也須進行快篩。

不過，指揮中心發言人羅一鈞指出，2月27日至至3月31日住宿式照顧機構篩檢頻率，將調整為住民及服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員取消每週定期快篩，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時，例如有接觸史、群聚等亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

羅一鈞也說明最新住宿式服務機構篩檢情形，上週確診工作人員新增329名，陽性率從0.7%降至0.6%；新增住民1299名，陽性率也從1.3%降至1.1%；中重症送醫新增54人，死亡新增13人。目前相關機構投藥率仍有93%。

根據指揮中心最新分析，從去年1月1日至今年2月22日，本土病例共990萬餘例，中重症4萬7459例，其中1萬6848例死亡。2月16日至22日的中重症1100名，其中388名死亡，死亡病例中95%具慢性病史、63%未打滿3劑、93%為60歲以上。

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