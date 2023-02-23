為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    3/6起「疫苗+1」上路 指揮中心公布3類適用對象

    中央流行疫情指揮中心今天宣布「疫苗加一，解封安心」將在3月6日開跑，3族群至少接種一劑增加免疫力，「做好開放準備」。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今天宣布「疫苗加一，解封安心」將在3月6日開跑，3族群至少接種一劑增加免疫力，「做好開放準備」。（指揮中心提供）

    2023/02/23 14:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕解封在即！因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情將邁入尾聲，中央流行疫情指揮中心今天宣布「疫苗加一，解封安心」將在3月6日開跑，3族群至少接種一劑增加免疫力，「做好開放準備」。

    指揮中心今天舉行例行記者會，說明因應各國邊境逐步調整開放，我國持續進行防疫措施鬆綁與政策調整規劃，為恢復正常生活，自今年3月6日至4月30日，推動「全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」。

    指揮中心呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。

    活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

    指揮中心說明，主要是為鼓勵未完成基礎劑接種、及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾踴躍接種。若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月（84天）以上。

    另外，指揮中心也提醒，今年1月1日起已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾不屬於這次活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

    有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區（建置中），查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」（https://gov.tw/DNg），利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近的接種地點就近接種，也可到各地方政府衛生局的官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    王必勝、莊人祥訪新竹市府 中央地方合推「疫苗+1，解封安心」防疫政策
    2023/02/23 13:05

    王必勝、莊人祥訪新竹市府 中央地方合推「疫苗+1，解封安心」防疫政策
    「新冠病毒永遠留在地球了」 李秉穎：今年要推行「每人打一劑」
    2023/02/23 08:50

    「新冠病毒永遠留在地球了」 李秉穎：今年要推行「每人打一劑」

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日
    2023/02/22 17:21

    新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日
    預測疫情9成準！莊人祥接疾管署長 3大防疫收尾工作是考驗
    2023/02/22 11:18

    預測疫情9成準！莊人祥接疾管署長 3大防疫收尾工作是考驗
    本土+16911續降逾1成 死亡+44、境外移入+342
    2023/02/21 14:12

    本土+16911續降逾1成 死亡+44、境外移入+342
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播