3/6起「疫苗+1」上路 指揮中心公布3類適用對象

中央流行疫情指揮中心今天宣布「疫苗加一，解封安心」將在3月6日開跑，3族群至少接種一劑增加免疫力，「做好開放準備」。（指揮中心提供）

2023/02/23 14:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕解封在即！因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情將邁入尾聲，中央流行疫情指揮中心今天宣布「疫苗加一，解封安心」將在3月6日開跑，3族群至少接種一劑增加免疫力，「做好開放準備」。

指揮中心今天舉行例行記者會，說明因應各國邊境逐步調整開放，我國持續進行防疫措施鬆綁與政策調整規劃，為恢復正常生活，自今年3月6日至4月30日，推動「全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」。

指揮中心呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。

活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

指揮中心說明，主要是為鼓勵未完成基礎劑接種、及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾踴躍接種。若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月（84天）以上。

另外，指揮中心也提醒，今年1月1日起已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾不屬於這次活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區（建置中），查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」（https://gov.tw/DNg），利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近的接種地點就近接種，也可到各地方政府衛生局的官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。

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