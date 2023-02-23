為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    3/1起北市愛心卡可租借YouBike 僅限北市借車

    YouBike2.0車身較重，北市交通局與微笑單車公司研議後，在停車柱導引槽加裝省力彈片。（圖由交通局提供）

    YouBike2.0車身較重，北市交通局與微笑單車公司研議後，在停車柱導引槽加裝省力彈片。（圖由交通局提供）

    2023/02/23 14:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市YouBike租借站已達1251站，密度全國最高，去年全年租借量突破3400萬人次，創下歷史新高，台北市交通局今宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBike租借費用，並考量YouBike2.0車身較重，停車柱導引槽將全面加裝省力彈片，預計12月底完成，民眾借還車更省力。

    台北市交通局長謝銘鴻今早主持記者會，表示為鼓勵身心障礙者使用綠色運具外出社會參與，由台北市身心障礙者權益保障推動小組委員提案討論，經交通局與社會局共同評估後，今年3月1日開放愛心卡點數可支付YouBike租借費用。據統計，愛心卡發行9萬餘張、持續使用則約6萬張。

    交通局科長廖苑伶指出，凡持北市核發的有效愛心卡於北市YouBike場站租借，且於雙北地區場站還車，即可使用愛心卡點數支付租借費用，扣點方式1點為1元，依YouBike收費方式扣點，扣款時若點數不足全額扣數，將以現金扣除該次騎乘費用。她也提醒，愛心卡僅能在北市境內借車，但可以在新北市等外縣市還車。

    此外，廖苑伶表示，YouBike2.0車身較重，民眾反映不易取車及還車，與微笑單車公司研議後於停車柱導引槽加裝省力彈片，去年12月擇定租借量較大的仁愛延吉街口、市府松壽路口、捷運公館站（3號出口）」等3站試辦，試辦結果再無接獲反映不易取車及還車問題，將擴大至全市所有站點並在今年底逐步優化完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新店男騎YouBike撞上行人 64歲婦人昏迷送醫
    2023/02/22 13:58

    新店男騎YouBike撞上行人 64歲婦人昏迷送醫
    新北自行車通勤綠廊擴大路網 今年起延伸至鶯歌淡水八里
    2023/02/22 12:43

    新北自行車通勤綠廊擴大路網 今年起延伸至鶯歌淡水八里

    永續大葉 創生未來 大葉師徒制打造跨域整合力
    搶「鮮」騎！台南YouBike 2.0明中午12時正式上線
    2023/02/22 10:41

    搶「鮮」騎！台南YouBike 2.0明中午12時正式上線
    趕上228連假 台南YouBike 2.0提前2/23啟用
    2023/02/17 10:40

    趕上228連假 台南YouBike 2.0提前2/23啟用
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播