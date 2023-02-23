3/1起北市愛心卡可租借YouBike 僅限北市借車

YouBike2.0車身較重，北市交通局與微笑單車公司研議後，在停車柱導引槽加裝省力彈片。（圖由交通局提供）

2023/02/23 14:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市YouBike租借站已達1251站，密度全國最高，去年全年租借量突破3400萬人次，創下歷史新高，台北市交通局今宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBike租借費用，並考量YouBike2.0車身較重，停車柱導引槽將全面加裝省力彈片，預計12月底完成，民眾借還車更省力。

台北市交通局長謝銘鴻今早主持記者會，表示為鼓勵身心障礙者使用綠色運具外出社會參與，由台北市身心障礙者權益保障推動小組委員提案討論，經交通局與社會局共同評估後，今年3月1日開放愛心卡點數可支付YouBike租借費用。據統計，愛心卡發行9萬餘張、持續使用則約6萬張。

交通局科長廖苑伶指出，凡持北市核發的有效愛心卡於北市YouBike場站租借，且於雙北地區場站還車，即可使用愛心卡點數支付租借費用，扣點方式1點為1元，依YouBike收費方式扣點，扣款時若點數不足全額扣數，將以現金扣除該次騎乘費用。她也提醒，愛心卡僅能在北市境內借車，但可以在新北市等外縣市還車。

此外，廖苑伶表示，YouBike2.0車身較重，民眾反映不易取車及還車，與微笑單車公司研議後於停車柱導引槽加裝省力彈片，去年12月擇定租借量較大的仁愛延吉街口、市府松壽路口、捷運公館站（3號出口）」等3站試辦，試辦結果再無接獲反映不易取車及還車問題，將擴大至全市所有站點並在今年底逐步優化完成。

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