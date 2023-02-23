北市第20波酒駕累犯名單出爐 酒駕犯最常出沒在白天

台北市交通事件裁決所公告第20次酒駕累犯名單，共計25人。（圖由裁決所提供）

2023/02/23 14:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市交通事件裁決所依據酒駕新規，今日公告第20次酒（毒）駕累犯名單，共計25人；裁決所指出，去年5月公告第1次累犯名單，到第20次累計多達217人，近7成非台北市民，白天違規比例偏高，北市交通局長謝銘鴻推測，上班族前一晚飲酒到隔天酒精未退，因此酒駕宿醉上路。

北市第20次公告酒駕累犯名單計有25人，酒駕累犯2次19人、酒駕拒測2次1名為陳永承（大度路一段），也是此次罰鍰最高36萬元；毒駕累犯3次1名，洪浩翔（大湖山莊）。酒駕累犯3次4名，包括沈暐翔（安康路，酒測值0.47）、葉志成（民權西路，酒測值0.44）、劉峰濬（萬大路，酒測值0.31）、歐尚進（鄭州路，酒測值0.51）。

裁決所彙整分析20次酒駕共217名累犯樣態，男性為大宗多達212人、占比98％，年齡層以40至49歲人數最多71人、占比33％，其次為50至59歲有54人、占比25％，且機車違規比例56％高於汽車44％。

217名酒駕累犯台北市民為68人、外縣市149人，等於近7成是非台北市民；裁決所分析發現，酒駕違規時段最多在早上、又以8至10時之間最多，占比43％，其次是下午、占比24％，凌晨（0時至6時）酒駕比例也有22％，晚上酒駕違規僅占11％

裁決所表示，上開酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，呼籲勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務（市內電話0800-055-850；行動電話55850）、親友接送或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台北市交通事件裁決所公告第20次酒駕累犯名單，共計25人。（圖由裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公告第20次酒駕累犯名單，共計25人。（圖由裁決所提供）

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