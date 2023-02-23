長照悲歌！ 老婦無力照顧久病30多年夫持鐵鎚打死 高院改判緩刑

74老婦照顧久病30多年的丈夫，被控因無力照顧，以鐵鎚重擊頭部13下傷重致死，高院認定這是「長照悲歌」，今輕判2年徒刑、緩刑5年。（記者楊國文攝）

2023/02/23 14:36

〔記者楊國文／台北報導〕台北市78歲的陳姓老婦，4年多前，因自己老邁無力照顧，加上不忍心和她同齡、已久病30多年的丈夫吳翁飽受病痛折磨，竟持鐵鎚朝他頭部猛砸13下爆頭慘死，隨即告知社區保全「我殺了丈夫」，請幫她報案」；高等法院依據台大醫院鑑定指陳婦行為時辨識能力已顯著降低，本身也飽受折磨致體重僅剩38公斤，另考量她符合自首規定，及有「情輕法重」情形，3度減刑，今輕判她2年徒刑、緩刑5年。可上訴。

檢方調查，吳翁與陳姓妻子住在北市士林區住處，由於吳翁患有心臟病、高血壓、糖尿病等，生活無法自理，30多年來全由陳婦照料，親自帶著丈夫返回醫院就診、洗腎，且患有某病症的孫子，也時常到住處留宿，致陳婦身心負荷相當沉重。

2018年10月17日中午，已74歲高齡的陳婦因不堪長期照護丈夫吳翁的壓力，其身心瀕臨譫妄的認知功能缺損狀況，想到自己若終老，將無法再繼續照顧吳翁，竟趁著他午睡之際，手持鐵鎚朝其頭部猛力槌砸擊數下。吳翁因劇痛而驚醒、痛得大叫，一度哀號反抗，但陳婦仍不罷手，持續以鐵鎚擊打吳翁頭部，前後共猛砸13下之多，直到吳翁斷氣動也不動、鮮血濺滿整張床舖後才停手。

案發後，陳婦自行撥打電話向社區保全稱「我殺了我丈夫」，並委請保全報警；當救護人員趕抵現場時，吳翁已經沒有生命跡象，雖送醫搶救後仍不治。

陳婦供稱，自己獨力照顧丈夫吳翁大半輩子，而她已經70多歲，不知道這樣的日子何時方了，並喃喃自語稱「我無法再照顧他了！」才萌生「送老伴上路」的念頭。

檢方表示，陳婦在案發後被逮時面無表情，看得出長期累積的壓力相當大，雖以殺人罪起訴，仍建請法院考量她符合自首減刑規定，減輕其刑。

士林地院認定陳婦符合自首條件，且長期照顧吳翁承受莫大壓力，給予減刑，依殺人罪輕判2年8月。

高等法院審理時，送請台大醫院對陳婦進行精神鑑定，鑑定結果認定陳婦犯案時有譫妄現象出現，其辨識行為能力已顯著降低，符合刑法第19條第2項減刑要件，但一審未予減刑，屬判決不當。另也認定符合自首，應予減刑。

高院並認定，陳婦無前科，案發後，獲得家屬一致原諒且替她求情，請求輕判，另審酌台大醫院鑑定指稱她體型矮瘦，案發後至今體重僅剩38公斤重，動作反應慢、雙手微微顫抖，與人互動過程大多眼神直視，缺乏目光對視，給人缺乏活力的感受，可見她已受自身心靈上相當懲罰，尤其此案是「老老互相照顧的長照悲歌」、兼有無怨照顧孫子以致身心負荷過度的情形，符合刑法第59條的情輕法重情形，給予減刑；因此，今從輕改判為2年徒刑、緩刑5年。

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