北北桃最誇張！ 北市男子4度酒駕拒測挨罰180萬沒錢繳

貫測酒駕零容忍，台北市交通裁決所定期公布酒駕累犯違規名單。（記者蔡亞樺攝）

2023/02/23 13:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年3月31日酒駕新制上路，各縣市政府定期公布酒駕累犯名單，台北市交通事件裁決所今日公布去年酒駕罰鍰逾期未繳移送強制執行專案成果，一共移送強制執行386案，其中罰款金額為卓姓男子4度酒測拒測，被開罰180萬元，最近一次更是被罰72萬元，因繳不出錢還向法務部申請分期繳款。

酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算於10年內第2次累犯，得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習，而且違規車輛一律吊扣牌照2年。

裁決所課長吳素禎指出，去年酒駕罰鍰逾期未繳移送強制執行386案、總額金額4425萬元，違規人除了雙北市，最遠還到屏東。累犯者在期限內繳不出罰金，就會移送法務部行政執行署強制執行，被扣存款、扣薪水、查封動產及不動產，包括房屋16棟、土地15筆、汽車1輛，及股票或骨董等有價物品。

吳素禎提到，北市一名卓姓男子在酒駕新制上路實施前，三度酒駕拒測，開罰108萬元雖已全數繳納，去年5月11日在辛亥路四段酒駕被攔停舉發又拒測，罰鍰72萬元，累計罰金高達180萬元，目前雙北及桃園市罰最高。卓男因72萬元無法全數繳納，向執行署台北分署申請分期繳納罰鍰，到今年2月繳交5.9萬餘元。

吳素禎也提到，一名駕駛保持捷的黃姓車主，在敬業一路酒駕初犯違規被員警舉發，開罰3萬元、吊扣駕照及汽車牌照各2年，但黃男不滿向士林地方法院提起行政訴訟，主張酒駕初犯沒肇事，牌照吊扣2年無法用車，保持捷形同廢鐵，最後地院仍駁回訴訟。

裁決所表示，針對酒駕案件採專人專案列管方式，每週清查，罰鍰逾期即以最速件移送強制執行，並加強通知民眾吊扣（銷）駕、牌照，逾期不到案者，即執行註銷處分。

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