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    民眾黨跑票痛失召委 林為洲：藍白互信基礎蕩然無存

    衛環委員會召委選舉結果出爐，由民進黨立委邱泰源與吳玉琴當選召委，僅差一票的國民黨立委林為洲無奈受訪。（記者王千豪攝）

    衛環委員會召委選舉結果出爐，由民進黨立委邱泰源與吳玉琴當選召委，僅差一票的國民黨立委林為洲無奈受訪。（記者王千豪攝）

    2023/02/23 13:13

    〔記者王千豪／台北報導〕立法院第十屆第七會期8個常設委員會今天舉行召委選舉，由於國民黨在社會福利及衛生環境委員會僅有四席，積極尋求和民眾黨合作，但最終民眾黨卻轉向支持民進黨，痛失一席召委。對此，代表國民黨角逐衛環召委的林為洲直言，藍白互信基礎蕩然無存。

    林為洲在衛環召委開票後受訪表示，衛環的民眾黨立委吳欣盈原先答應要跟他們合作，但吳稱正在坐月子，不便到現場投票，他還跟委員會的主秘研議能否通訊或視訊投票等，但民眾黨態度丕變，吳還親自到現場投票支持民進黨推派的人選，態度大轉彎令人質疑。

    林為洲指出，聽聞立法院民進黨團總召柯建銘和民進黨立委邱泰源親赴新光醫院拜訪吳欣盈，稱願意支持民眾黨立委張其祿爭取教育及文化委員會的召委，以換取吳欣盈的支持。林直言，以往召委的選舉頂多打電話拜託，很少有總召帶委員親自拉票。

    林為洲透露，他也曾經尋求時代力量立委王婉諭的支持，但是因政黨屬性差異太大，這樣的合作很勉強，但他個人跟王的關係不錯。

    「大概是他放話要嚴格監督，民進黨才擔心他擔任衛環召委」，林為洲指控，加熱菸的「健康風險評估」審查辦法，有別常態60日法令預告期，縮短預告期為7日，異乎尋常；儘管選舉結果出來，他還是會嚴格監督，並呼籲健康風險評估要在台灣做，不能拿美國或是國外的評估報告搪塞。

    「很珍惜跟民眾黨合作的機會」，林為洲直言，他們在新竹地區跟民眾黨籍的新竹市長高虹安合作的不錯，包括國民黨籍的新竹縣長楊文科也是，結果吳欣盈今天出來投票支持民進黨，跟原本的承諾背道而馳，傷害藍白合作，本來一些互信基礎蕩然無存。林還說，「真心換絕情，大概會傷心3天吧」。

    立法院國民黨團總召曾銘宗緩頰，每個政黨都希望在委員會發生影響力，他們對於民眾黨最後選擇跟民進黨合作表示尊重，但感到遺憾。

    衛環委員會投票結果顯示，民進黨立委吳玉琴、邱泰源各獲5票當選召委；國民黨立委林為洲4票、時代力量王婉諭1票。

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