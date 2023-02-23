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    民進黨吹響選戰號角 吳思瑤：及早布局、啟動組織備戰

    吳思瑤評估，民進黨及早布局備戰，象徵優先啟動組織面和社會鏈結。（資料照）

    吳思瑤評估，民進黨及早布局備戰，象徵優先啟動組織面和社會鏈結。（資料照）

    2023/02/23 13:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨昨通過2024總統、立委初選提名日程，民進黨立委吳思瑤受訪表示，民進黨及早布局備戰，象徵優先啟動組織面和社會鏈結，透過好的時程和制度產出好人才，加速推出最強的總統或立委候選人。

    民進黨中常會通過2024總統、立委初選提名日程，預計3月13日到3月17日進行總統初選領表登記，4月6日至4月10日執行總統初選民調，4月12日公告總統提名名單。

    民進黨立委許智傑受訪表示，民進黨跟國民黨不同，初選提名不是一人說的算，我們會尊重初選制度，按部就班不會躁進，若提名流程可以加速也是樂觀其成，民進黨會團結應戰，沒有樂觀的本錢。

    吳思瑤說，黨中央已定調選戰期程，透過好的時程和制度產出好人才，加速推出最強的總統或立委候選人，及早布局備戰，象徵優先啟動組織面和社會鏈結；民進黨是穩定、保衛台灣最重要的力量，作為一個執政黨，做出好政績是最重要的，這也是選舉最強的加分利器。

    「民進黨的傳統就是勇於挑戰艱困選區，不像國民黨只想躺著選」，力挺前桃園市資訊科技局局長余宛如參選桃園區域立委的民進黨立委林楚茵直言，對國民黨來說，台北市選民結構「藍大於綠」，所以國民黨內為了誰出戰台北市立委而大混戰。

    林楚茵說，可惡的是，出馬挑戰國民黨現任立委的全都是剛選上的北市議員，準備提早落跑，這種柿子挑軟的吃、只想躺著選、吃碗裡看碗外的心態，呼籲選民完全不用給機會。

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