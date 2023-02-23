林杏兒被提當選無效 司法官︰行賄與當選人具關聯性通常判當選無效

法界認為，林杏兒雖未被士檢起訴，但被法院判決當選無效的機率不低。（取自臉書）

2023/02/23 13:12

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前中常委蕭景田選前涉替北市議員林杏兒行賄多名里長，士檢地檢署今依投票行賄起訴蕭景田，但沒有證據證明林杏兒知情賄選，未將她列入起訴名單，如此一來，士檢對她提起民事當選「當選無效」之訴，有無勝訴可能？不願具名司法官分析，只要行賄行為與當選人具一定程度的關聯性，法院通常會對當選人判決當選無效，故林杏兒極有可能丟掉議員資格。

司法官說，刑事案件採證據裁判主義，指的是，證明犯罪要有所憑據，若證據所呈現的事實具合理懷疑，即常理上仍有除犯罪之外的其他可能性時，應給予無罪判決，因為刑罰屬於嚴厲的國家權力，從證據要求到程序保障，相對於其他法律程序都要更為嚴格。

至於民事案件強調的是舉證責任，只要原告舉出有利證據，並獲承審法官採信，勝訴機率不低；以本案來說，一旦士檢能證明蕭景田等人行賄妨礙選舉公正性，促成林杏兒當選，承審法官也相信此行賄行為與候選人當選具相當程度關聯性，通常都會對當選人判決當選無效。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰解釋，刑事賄選與民事當選無效訴訟具有關聯性，但並非以候選人成立賄選，才會成立民事當選無效，民事當選無效訴訟中，承審法官主要是評估行為人不法行為，是否足以影響選舉結果，也就是法官必須評估行為人的賄選，是否影響選舉勝敗。

因此，候選人雖未經檢察官刑事起訴，但旗下重要操盤手或樁腳涉案時，候選人仍可能成立民事當選無效，以本案而言，蕭景田若屬林杏兒選戰的重要成員，且蕭男賄選程度嚴重，林女成立當選無效的機會高。

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