淡北快速道路往前邁進 台北端都審二度闖關修正通過

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今二度審議淡北快速道路台北段，裁示修正通過。（記者鄭名翔攝）

2023/02/23 12:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今二度審議淡北快速道路台北段，委員對於大度路車行地下道箱涵工法、大度路與中央北路口交通設計、高架道路段對景觀環境影響衝擊提出建議，新北市政府承諾補足細部資料，全案獲主席王玉芬裁示修正通過。新北市府表示，期望今年內完成相關行政程序，後可展開招標作業，預計整體工期為5年。

為紓解新北市淡水區省道台2線車潮壅塞問題，新北市政府長期爭取興建淡北道路，去年8月獲行政院核定淡北道路計畫，新北政府已完成相關前置作業，而淡北道路在台北市範圍約1.2公里，大部分採接近地面高層的平面道路設計，部分有地下箱涵和高架道路，昨針對台北端的大度路西側端點（中央北路口）及高架段道路設計，二度闖關台北市都審會。

有都審委員認為，大度路車行地下道箱涵採明挖覆蓋方式，恐對當地交通路口造成更大衝擊；對此，新北市府新建工程處副處長鄭立輝說明，若採用管冪工法雖對地方干擾較少，但專業難度高，經與台北市主管機關討論後，採工期快、風險小的明挖覆蓋作法。

而關於大度路與中央北路口交通設計，為避免公車道與右轉車輛交織，台北市交通局則建議將公車站移設於大度路跨越中央北路口的西向分隔島，而行人穿越道標線及車輛行徑標線也配合整合規劃，以確保行人與自行車穿越安全。

此外，都審委員關注從新北跨接台北端的高架橋、地下箱涵等整體景觀一致性，提醒避免出現不連貫斷點；鄭立輝則指出，雖北市路段佔比較小，但仍會兼顧台北市景觀，因此在整體規劃上會進行一致性整合，地下箱涵、平面道路、高架橋等三段獨立但連續結構物景觀上各有相應主題處理，例如高架道路便刪除水波紋裝飾，全面改採圓形單柱式混凝土橋墩柱。

主席王玉芬表示，新北市政府須納入都審委員建議並補件，裁示全案修正通過；鄭立輝受訪時表示，會充分尊重台北市及相關委員意見，盡量配合修正，若其中有與過去環評不一致部分，都會再與都審委員進行充分意見交換，而後續還有水土保持等相關行政程序尚待進行，新北市期望能於今年內完成，後展開招標作業，而整體工期估約5年，盼能儘速推動。

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