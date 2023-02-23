阻斷年收70億詐騙產業 綠委成立「打詐小組」提十訴求

民進黨立委郭國文（中）、鍾佳濱（左二）、黃世杰（左一）、張宏陸（右二）及湯蕙禎（右一）今舉行「打詐小組」成立記者會，提出防範個資外洩、提高詐騙刑責等十大訴求。（記者謝君臨攝）

2023/02/23 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕根據警方統計，去年因詐欺受騙的財損逼近70億元。民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸及湯蕙禎今舉行「打詐小組」成立記者會，提出防範個資外洩、提高詐騙刑責等十大訴求，並宣告將藉由立法院內政、財政、司法及法制委員會持續質詢不同部會，以強化詐騙防範、加強金流追討、落實洗錢防制。

會中十大訴求，包括：強化銀行防詐騙金流移轉、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞、加強地下匯兌的管理、提高詐騙刑責、高檢署成立打詐中心、加快金流追蹤與追討、強化數位平台廣告刊登的規範、加強第三方支付業者洗錢防制規範、強化遊戲點數規範，以及防範個資外洩。

郭國文表示，詐騙集團不但越來越產業化，手段也越來越惡質化，甚至發生「囚人事件」，成為柬埔寨事件翻版，政府各部會應進行全面性打詐，除防止詐騙、追討金流之外，更應該透過各種方法不讓歹徒得逞。

黃世杰說，遏阻詐欺犯罪，應儘速從金融管理工具、個人資訊保護等源頭斷絕。他舉例，目前金管會對於警示帳戶僅有24小時圈存時間，司法警察調查證據難以在短期內完成，時間過後金流便能迅速移轉，躲避追蹤，金管會及檢警調應研議如何補上漏洞，並針對有疑慮的特定金流進行回復。

張宏陸指出，資料顯示，在銀行端若被詐騙，平均17分鐘就轉帳一次，1小時可以轉帳3.5次，追討金流不容易，且被害人意識到被詐騙的平均天數，大概是43天，前幾天他會認為是投資、借貸，造成時間差，銀行端和警政署第一時間必須情資分享，以阻擋詐騙，並加速追討金流效率，也應加強宣導何謂詐騙。

湯蕙禎說，近年來台灣詐騙犯罪猖獗，詐欺案數量居高不下，刑責過輕是原因之一，畢竟被抓只判5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，可以說是「偷的」比「罰的」多，因此她認為，將刑責提高、且要加強追回被騙鄉親的財產，才能彰顯政府打擊詐騙集團的決心、以及誓言保護人民的溫暖。

鍾佳濱表示，根據統計，網路投資詐騙約佔2成、網購詐欺2成多、解除分期付款1成6，其他4成。他並分析詐騙成功的關鍵「六心」，其中「核心」是個資外洩，而政府機關的「無心」造成嚴重後果，其餘則是利用民眾的「貪心」、「善心」、「擔心」，以及「粗心」。在這樣的情況下，主管機關必須有所作為。

鍾佳濱說，根據警察署165反詐騙專線，報案移送有145件，其中涉及資料庫被駭、有主管機關的，最大宗的是數位發展部，有73件，但該部僅做了行政檢查5件，行政裁罰0件。行政機關要經常性地針對業者進行個資安全檢查，並訂定社群廣告規範，以及遊戲點數限制，若個資外洩了，也要敦促業者進行補救。

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