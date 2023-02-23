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    首頁　>　臺北市

    北市公布生鮮蔬果農藥殘留 築間、全聯都違規

    微風超市的日本熊本草莓驗出殘留農藥。（圖由北市衛生局提供）

    微風超市的日本熊本草莓驗出殘留農藥。（圖由北市衛生局提供）

    2023/02/23 12:27

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局定期會至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店抽驗生鮮蔬果殘留農藥，今年1月共發現草莓、茼蒿、青江菜等12件產品違規，築間幸福鍋物、全聯、微風超市都有產品不合格。

    衛生局此次抽驗55件蔬果產品，發現12件產品不符規定，違規產品中草莓就高達5件，分別檢出1至5項殘留農藥；長年菜（刈菜）也有2件各檢出1項殘留農藥；另有菜豆、結球白菜、茼蒿、青江菜、青蔥各1件各檢出1至6項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。築間幸福鍋物的茼蒿、青江菜、青蔥皆不合格，全聯的結球白菜、微風超市的日本熊本草莓也發現違規。

    衛生局已要求抽驗地點下架不符規定產品不得販售，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，會違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可開罰責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若業者無法交代來源，可開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    衛生局提醒業者，販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，也要將廠商名稱、供應代號等產品外箱來源資訊拍照存證，若後續追查不合格產品來源，可達源頭管理。

    全聯的結球白菜驗出殺蟲劑超標。（圖由北市衛生局提供）

    全聯的結球白菜驗出殺蟲劑超標。（圖由北市衛生局提供）

    築間幸福鍋物的青江菜驗出殺蟲劑超標。（圖由北市衛生局提供）

    築間幸福鍋物的青江菜驗出殺蟲劑超標。（圖由北市衛生局提供）

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