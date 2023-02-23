政院拍板交通月票！北北基桃1200元30天無限次搭運具 中南部有2方案

行政院長陳建仁與副院長鄭文燦一同出席「疫後特別預算記者會」。（記者田裕華攝）

2023/02/23 12:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今（23）日於行政院院會向陳建仁院長報告「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」，交通部指出，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

至於中彰投苗及南高屏生活圈，交通部表示，研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。對於公共運輸通勤月票，交通部將補助直轄市50%、非直轄市75%，台鐵、公路客運中央負擔90%。

交通部指出，目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，因此推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

此外，交通部表示，2022年10月13日國境解封後，去年來台旅客人次達89萬人次，較原預估的70萬人次增加逾2成。今年1月單月目標人次已達標，為加速觀光產業復甦，交通部爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，以辦理促進自由行旅客來臺措施及加速團客來台措施，有利於帶動商機及照顧中小企業。

交通部強調，旅宿業長期存在缺工問題，近3年因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊觀光產業，考量國境開放後接待國際旅客之旅宿業缺工程度相當迫切，交通部觀光局針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給獎助金，以有效改善缺工問題，穩定服務量能，達成來台旅客目標數600萬人次。

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