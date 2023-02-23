綠營總統初選期程已定 朱立倫：國民黨不會拖不躁進 穩紮穩打

傳聞國民黨7月將徵召新北市長侯友宜參選總統？朱立倫表示，國民黨不會拖，也不躁進，會一步一腳印、穩紮穩打，待3月4日南投縣立委補選後討論。（記者張嘉明攝）

2023/02/23 11:52

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨已經確定2024總統、立委初選提名時程，國民黨主席朱立倫今日上午接受媒體訪問時被問到，是否對國民黨構成壓力？傳聞國民黨7月將徵召新北市長侯友宜參選總統？朱立倫表示，國民黨不會拖，也不躁進，會一步一腳印、穩紮穩打，待3月4日南投縣立委補選後討論，他並提醒媒體，4年前民進黨也是公布一模一樣的時程，但最後提名時間卻延後了2個月，直到6月中旬才完成總統提名。

媒體追問，民進黨的初選辦法中有納入手機民調，國民黨的辦法為何？朱立倫沒有多做回應，只強調現在國民黨全心目標就是南投立委補選，待補選過後才會討論。

此外，針對外傳國民黨的立委提名，將有「大局條款」，是否有心人放話？朱立倫則說，現在的目標就是團結國民黨，黨內一起團結努力，大家說的每一句話，做的每一件事，都應該為黨好、為國家好、為社會好，讓大家看到國民黨實實在在、腳踏實地，大家要多做一些好事，多說一些好話，多存一些好心，只要能對黨好、對國家好、對全民好，就要多說多做。

有關國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹已經請辭，有1個月沒有進黨部，松山、信義區黨部還因此要關門，傳出導火線是黃呂錦茹不爽國民黨立委王鴻薇參加台北市立委補選時的選前造勢活動，黨中央原本應支付300萬元，最後只付200萬，朱立倫僅說，黃呂錦茹是一位認真努力的媽媽主委，會全心全意為黨打拚，他也相信黃呂錦茹會繼續領導台北市黨部，共同打拚2024勝選。

對於前國民黨中常委蕭景田被依違反選罷法起訴，是否將做黨紀處分？朱立倫說，尊重考紀會依相關規定處理。

有關外傳美國總統拜登有所謂「毀台計畫」，朱立倫則深深嘆了一口氣說，「唉！我還是強調一件事情，不要說是非、不要聽是非、不要談是非、不要怕是非，不要說謠言、不要聽謠言、不要傳謠言、不要怕謠言，我相信這是謠言！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法