朱立倫：觀光產業變「慘」業 應增兩岸航點、小三通先開放陸客

國民黨主席朱立倫表示，國內觀光產業已經變成「慘」業，台灣應該結合硬、軟實力，再加上觀光業者的提升化為「智實力」，讓台灣現在的危機變成轉機。（記者張嘉明攝）

2023/02/23 12:09

首次上稿11:23

更新時間12:09（新增朱立倫會後受訪）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「國門開，觀光客來了嗎？」記者會，國民黨主席朱立倫與會表示，近年台灣的觀光消費赤字愈來愈大，國內觀光產業已經變成「慘」業，台灣應該結合硬、軟實力，再加上觀光業者的提升化為「智實力」，讓台灣現在的危機變成轉機。

有關拓展陸客來台，朱立倫呼籲蔡政府趕快增加兩岸航點，小三通部分可以先行開放中國觀光客試點，讓台灣人去得成對岸，對岸的人可以過得來，而且對岸政府已經說了，隨時可以配合實施。

朱立倫會後受訪時呼籲蔡政府，意識形態要降到最低，無論世界各國或中國的觀光客，都要歡迎，有太多的觀光業者與中小型商家，都希望政府趕快開放觀光，他呼籲民進黨至少先從開放小三通，讓陸客到金門、馬祖、澎湖觀光，而且要趕快增加航點，現在航點只有4個，應該擴增16個，並繼續增加航班，以增加觀光客來台管道，這樣才能帶動整個觀光旅遊，否則所謂今年600萬觀光客目標，只是大餅畫一畫，百萬陸客目標也是達不到。

朱立倫在記者會一開始，先以諷刺的口吻說，如果來台灣的觀光客增加數目，能像最近拜訪國民黨的外賓成長數目，就能夠解決台灣業者的困境。

朱立倫表示，在2016年以前的國民黨執政時期，每年來台觀光人數成長幅度可達15%、16%，但到了2017年之後，只有成長3% 、2%，有人說可以依靠國旅幫忙，但國旅的平均時間只有1.47天，國外客來台旅遊的平均時間可以達到6.76天。

朱立倫指出，台灣曾經提出10年要讓觀光業變成「兆元產業」，每年至少達到300多億元收入，但如今台灣觀光產業已經變成「慘」業，觀光消費赤字愈來愈大，國人出國觀光旅遊支出金額，已經遠高於所有國內觀光產業的收入，疫情前的2019年國外觀光支出205億元，但觀光收入卻只有144億元。

朱立倫強調，現在全世界都已經開放觀光，台灣在去年10月打開國門，至今4、5個月，請問我們準備好了沒？至今觀光收入、觀光客人數有沒有達成目標？交通部觀光局說今年要有600萬的外國觀光客人數，但迄今2個月來，有達成100萬人的目標嗎？國人一直到國外，但外國觀光客卻沒有來，之所以會產生這樣的情形，是因為台灣觀光競爭力不斷下降，世界排名已從32名降到37名，國際上與台灣競爭的日本、泰國、新加坡，就連不是觀光大國的韓國，近年觀光客都在快速成長，台灣卻不增反減，對現在的政府是非常大的挑戰。

朱立倫說，台灣有好的觀光資源，包括一些軟實力、中華文化底蘊，以及過去西方文化的影響、原住民文化以及各地特色美食，卻沒有發揮上述優勢，如今卻被外國當成「行人地獄」，台灣應該結合硬、軟實力，再加上觀光業者提升，成為「智實力」，讓台灣危機變成轉機。

朱立倫強調，國民黨智庫每週召開的國政系列記者會，就是要凸顯重視民生議題，要維護台灣觀光產業，讓相關就業人口有好的希望，未來國民黨立院黨團與各執政地方政府，都會把這些議題當成努力目標。

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