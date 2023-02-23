「綠白合」搶下9席召委 鄭運鵬：感謝吳欣盈坐月子還來投票

民眾黨立委吳欣盈（右）在黨團總召邱臣遠（左）的陪同下前往社會福利及衛生環境委員會投下召委選票。（記者陳志曲攝）

2023/02/23 11:17

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院8個委員會今（23）日舉行第七會期召集委員選舉，在「綠白合」的情況下，民進黨團拿下9席召委，民眾黨團也取得1席，國民黨團則為6席。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬自評本次召委選舉的成果有80分，特別感謝民眾黨立委吳欣盈在坐月子期間還來投票，讓民進黨團在衛環順利取得2席召委。

立院各委員會置召委2人，由於召委擁有排審議案的權力，成為兵家必爭之地。

立院第七會期各委員會召委分別為，內政：莊瑞雄（民）、陳玉珍（國）；外交國防：蔡適應（民）、江啟臣（國）；經濟：邱議瑩（民）、呂玉玲（國）；財政：林楚茵（民）、羅明才（國）；教育文化：范雲（民）、張其祿（眾）；交通：許智傑（民）、陳雪生（國）；司法法制：劉建國（民）、謝衣鳯（國）；衛環：吳玉琴（民）、邱泰源（民）。

對於選舉結果，鄭運鵬表示，這次召委選舉，因為時代力量黨團、民眾黨團在委員會的抽籤上，有的抽到2席，所以民進黨團在衛環、教育、交通3個委員會，有一些空間，可以試試看有沒有機會和國民黨以外的在野黨合作。

鄭運鵬指出，在衛環方面，很感謝民眾黨的吳欣盈委員，她在坐月子期間還特別來投票，時力委員王婉諭則是投給自己，「所以在我們加起來10席（民進黨立委9位、民眾黨立委1位）的狀況下，就不用抽籤，也順利得到2席召委。

在教文委員會方面，鄭運鵬說：「民眾黨委員張其祿其實和我們算友善，我們委員也有3票投給他，讓他有抽籤機會，也很恭喜他順利得到召委席次，這對民眾黨來說不容易，第3會期時，邱臣遠也曾當選交通委員會召委，所以我們這樣的合作是良性的互動，讓民眾黨也有召委席次。」

鄭運鵬表示，這次民進黨團拿下9席，民眾黨團1席，國民黨團6席，其中，教文、衛環都是關鍵委員會，之後再看第八會期改選召委時，再尋求看看有沒有其他的機會。

鄭運鵬自評：「這次召委選舉算80分，比較有點小遺憾的是交通委員會，時力委員陳椒華是投給國民黨，尊重她，我了解的是他們今天要改選黨主席，陳椒華也要尋求連任，連任黨主席要投給國民黨，這比較罕見。」

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

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