全民普發6000元現金預算拍板 政院公布3800億補助項目

行政院長陳建仁今（23）日拍板通過主計總處提報之「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並將送請立法院審議。（資料照）

2023/02/23 11:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今（23）日拍板通過主計總處提報之「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並將送請立法院審議。

主計總處表示，特別預算案上限3800億元，包括：財政部主管編列1417億元辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費（全民普發現金6000元）；經濟部主管編列817億元撥補台電公司、推動產業低碳化與智慧化、辦理中小型事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷諮詢輔導等所需經費。

此外，衛福部主管編列303億元，撥補全民健保基金、補助國民年金保險費、辦理關懷弱勢加發生活補助等所需經費；勞動部主管編列300億元，係為穩定勞工保險基金流量，確保制度穩健運作，撥補基金所需經費。

交通部主管編列274億元，補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案及辦理加速擴大吸引國際觀光客等所需經費；農業委員會主管編列268億元，辦理幸福餐盒供應等農村送暖方案、提升農業水資源永續韌性建設、強化社區農路韌性基礎建設等所需經費。

教育部主管編列220億元，辦理疫後就學貸款補助方案所需經費；內政部主管編列165 億元，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案所需經費；文化部主管編列23億元，辦理發放藝文消費抵用金及各項藝文振興方案等所需經費；預備金編列13億元，支應本特別預算期間各項工作臨時需要。

主計總處表示，以上歲出所需財源3800億元，編列移用以前年度歲計賸1800 億元及舉借債務2000億元，惟俟111年度中央政府總決算經審計部審定後，將依特別條例規定優先以移用以前年度歲計賸餘支應。

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