前海軍士官長刺蒐情報人員機密緩刑 檢上訴成功改判2年8月

前海軍士官長吳朋憲涉嫌刺蒐情報人員身份等機密，但高等法院竟輕判緩刑，檢方不服，上訴成功，高院更一審今改判2年8月徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

2023/02/23 11:02

〔記者楊國文／台北報導〕前海軍士官長吳朋憲被控冒用國防部特定系統等單位主管的帳號及密碼，非法登入國防部人力資源管理系統，多次查詢、下載人事資料，涉犯國家情報工作法等罪嫌，高等法院審酌他已認罪，輕判2年徒刑、緩刑5年，檢方不服，提起上訴成功，高等法院更一審認定吳朋憲刺探情報人員身份等機密，情節重大，今改判2年8月徒刑。可上訴。

檢調查出，原在海軍所屬某軍事學校任職的士官長吳朋憲，涉嫌竊取多位主管帳號，登入「國軍人力管理系統」，刺控、下載多位情報人員資料等機密，吳到案後坦承犯行，檢方依違反國家情報工作法、國家機密保護法等罪嫌，將吳起訴。

高等法院審理認為，吳朋憲坦承犯行，具悔意、無前科，應無再犯之虞，輕判他2年徒刑、緩刑5年、並向公庫支付20萬元。海軍調查後，認定吳知法犯法，情節重大，一次記2大過將他汰除。

高檢署認為高院判決不當，提起上訴。最高法院認定，高院審理有未盡調查之處，撤銷發回更審。

高院更一審今改判，認定吳朋憲涉犯無故取得及變更公務機關電腦的電磁紀錄，判刑1年6月，另外，吳違法刺探情報人員身份等相關資訊，判刑1年8月，合併應執行2年8月徒刑。可上訴。

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