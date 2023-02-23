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    首頁　>　臺北市

    台灣高鐵國旅聯票 千項旅遊產品加購高鐵享75折

    台灣高鐵國旅聯票南埕衖事專屬票券行程，兩人同行購買「國旅聯票」高鐵台北-台南來回車票，相較分別購買車票及體驗行程，可省下1460元。（台灣高鐵提供）

    台灣高鐵國旅聯票南埕衖事專屬票券行程，兩人同行購買「國旅聯票」高鐵台北-台南來回車票，相較分別購買車票及體驗行程，可省下1460元。（台灣高鐵提供）

    2023/02/23 10:54

    〔記者陳心瑜／台北報導〕台灣高鐵公司推出購買「國旅聯票」指定產品即享加購高鐵車票75折起的限時優惠，可搭配千項旅遊產品。高鐵台北-台中來回車票搭配九族文化村、日月潭纜車行程為例，購買國旅聯票相較分別買車票、門票可省下600元。優惠訂購時間為即日起至4月30日止，車票出發日期為3月1日至4月底止。

    台灣高鐵表示，千項旅遊產品包括春遊賞花、登山露營，包括熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，搭配優惠的高鐵車票。可透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊五個合作平台購買。

    台灣高鐵表示，「國旅聯票」可訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程，也可訂購人氣店家體驗行程，包括台南熱門文創主題冰店南埕衖事專屬票券，線上訂位現場可免排隊外、享受專屬導覽。

    台灣高鐵表示，國旅聯票以高鐵台北-台中來回車票搭配九族文化村、日月潭纜車行程為例，購買國旅聯票相較分別購買車票及門票共可省下600元；再以高鐵台北-台南來回車票搭配南埕衖事專屬票券行程為例，兩人同行購買國旅聯票，相較分別購買車票及體驗行程，最高可省下1460元，也省下排隊時間。

    台灣高鐵表示，國旅聯票包括桃園Xpark都會型水生公園、嘉義佐登妮絲城堡等門票；另有台灣好行交通套票、小琉球接駁船票、共享機車等交通組合；另有台北必比登雞湯／牛肉麵美食體驗，或購買P. LEAGUE+職業籃球賽等賽事票券。下單還可享各平台抵用金、折價券等，再抽免搭帳風格露營、環島之星夢想號2日遊、星級酒店住宿、餐券等。

    台灣高鐵國旅聯票可搭配訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程。（台灣高鐵提供）

    台灣高鐵國旅聯票可搭配訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程。（台灣高鐵提供）

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