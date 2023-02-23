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    大學學測五標出爐！數A滿級分人數增加

    大考中心今天公布112學年度學測成績，並說明相關統計內容。（記者楊綿傑攝）

    大考中心今天公布112學年度學測成績，並說明相關統計內容。（記者楊綿傑攝）

    2023/02/23 10:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕112學年度大學學測今天公布成績，數A的五標均提高1級分，社會的五標則全數降低1級分，自然的其中四標也都下降1級分，大考中心主任周兆民表示，108課綱從實施到落實需要一段時間，相關考試命題會以3至5年時間，逐年對各考科素養的評量層次進行調整。

    大考中心今所公布6科各標分別為，國文頂13、前12、均11、後9、底8；英文頂13、前11、均8、後5、底4；數A頂11、前9、均7、後5、底4；數B頂12、前10、均7、後4、底3；社會頂12、前11、均9、後8、底6；自然頂13、前11、均9、後6、底5。

    去年數A被形容爆難，頂標才10級分、前標8、均標6、後標4、底標3，不過經過調整，今年五標全數提升1級分。而社會則是5標都降低1級分，自然從頂標到後標均降低1級分，2科滿級分人數都明顯降低。

    周兆民說明，數A的部分考量去年的狀況，做了適當調整，讓數A考題可以在社會輿論上更滿意，因此五標級分都比去年增加，而滿級分人數百分比也從去年0.99%增加到今年1.54%。

    周兆民也提到，自然科部分，去年一般認為比較簡單，所以今年也做了調整，包括頂前均後4標都比去年下降1級分，不過頂標仍有13級分，在預期範圍。至於社會科的差異在於，繪圖題去年只有1題，但今年有3題，考生在此部分精熟度較低，後續會針對這狀況做研議調整。

    大考中心今天公布大學學測成績，以及各考科五標級分。（記者楊綿傑攝）

    大考中心今天公布大學學測成績，以及各考科五標級分。（記者楊綿傑攝）

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