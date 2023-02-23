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    替林杏兒買票「每人1萬元」 前國民黨中常委蕭景田被起訴

    士檢認定蕭景田（左）替北市議員林杏兒行賄，今依投票行賄罪起訴。（資料照）

    士檢認定蕭景田（左）替北市議員林杏兒行賄，今依投票行賄罪起訴。（資料照）

    2023/02/23 10:13

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前中常委蕭景田去年11月選前，涉嫌替台北市議員林杏兒行賄多名里長賄選，行賄金額11萬元，士林地檢署檢察官蔡景聖今日偵結，依公職人員選舉罷免法第99條之1投票行賄等罪起訴蕭景田、林女樁腳曾繁川等11人，另有1人獲緩起訴。

    士檢偵辦期間發現，林杏兒去年參選市議員時，蕭景田及曾繁川為讓林女順利當選，用信封袋裝林女的選舉文宣及現金1萬元行賄，要選區內部分里長投票支持林女並幫忙拉票，林女最後順利當選。

    士檢選後以被告身分約談曾繁川，認定曾男涉嫌違反選罷法且有串滅證之虞聲押，但士院認為無羈押必要，裁定5萬元交保；另有逾20名里長以證人身分應訊。去年12月30日，士檢再對林杏兒提起民事「當選無效」之訴，並對蕭景田發布通緝。

    蕭景田今年1月3日自行到案，士檢依違反選罷法且嫌疑重大，也有逃亡、串滅證之虞聲押禁見。士院同樣指蕭男違反選罷法嫌疑重大，且調查局人員日前赴住處搜索時，蕭男從後牆翻越離開，足認有逃亡之虞，雖有羈押原因，但無羈押必要，裁定800萬元交保；士檢提起抗告。

    士院今年1月7日重開羈押庭，法官認為，蕭景田雖否認犯行，但依現有證據資料、證人證詞，足以認定蕭男涉投票行賄罪嫌重大，但考量里長及里長候選人均已到案作證，且證物已扣案，已無勾串及滅證之虞。

    法官也指，調查局赴蕭家搜索時，蕭景田雖翻牆逃走，但數日後即赴地檢署報到，有逃亡事實，不過已自行到案，沒有羈押必要，裁定以1500萬元交保，並限制住居等，同時禁止接觸相關人士，以防勾串。

    不過，士檢仍認為蕭景田面對行賄重罪，有高度逃亡及串滅證的可能性，也確實在案發後一度逃逸，到案後的說法又避重就輕，顯然畏罪避刑，若不予羈押禁見，有逃亡或串滅證的高度風險，二度抗告。但高院認定士院裁定適當，駁回抗告確定。

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