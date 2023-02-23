為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    立院交通委員會召委選舉 時力投藍、藍綠各一席召委

    立院本會期交通委員會的召委由陳雪生（見圖）與民進黨立委許智傑擔任。（資料照）

    立院本會期交通委員會的召委由陳雪生（見圖）與民進黨立委許智傑擔任。（資料照）

    2023/02/23 10:04

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院8個常設委員會今天舉行新會期召委選舉，每個委員會各選出2席召委；時代力量立委陳椒華、邱顯智本會期都在立法院交通委員會，成為左右召委席次的關鍵2票。最終，陳椒華票投國民黨立委陳雪生，本會期交通委員會的召委由陳雪生與民進黨立委許智傑擔任。

    第10屆第7會期立法院交通委員會成員，有7席民進黨立委以及加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇共8席，國民黨立委4席，以及經由無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤而到交通委員會的陳椒華、邱顯智；使得2席時代力量立委成為「關鍵少數」，具有決定民進黨2席召委全拿或是藍綠各1席召委的空間。

    陳椒華今在投票前接受媒體訪問時指出，過去一年在交通委員會關心一些案子 還有交通建設案子、鏡電視的案子，所以時力黨團能夠希望確保能在交通委員會要求NCC在鏡電視案的金流、相關部分，都能調查清楚，因此「今天會選擇讓在野有一席機會召委的機會」。

    陳椒華事前亦在透過臉書發文表示，「昨日經過黨團會議3位委員討論後，決議若今日交通委員會須進入實質投票選舉召委的程序，為了避免發生『執政黨透過抽籤方式取得兩席召委，進而實質沒收追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發一案』的情事，將由我投票支持在野黨委員擔任召委，而邱顯智投給自己以表達政黨獨立自主及對交通安全議題的基本立場。」

    投票結果，交通委員會14席立委全數參與投票，國民黨立委陳雪生5票、民進黨立委何欣純、許智傑均獲得4票、時代力量立委邱顯智1票；由於何、許同票，何欣純表示已和許智傑協調好，由許智傑擔任召委。

    最終由陳雪生、許智傑擔任本會期立法院交通委員會召委。

    立院本會期交通委員會的召委由陳雪生與民進黨立委許智傑（見圖）擔任。（資料照）

    立院本會期交通委員會的召委由陳雪生與民進黨立委許智傑（見圖）擔任。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院8委會召委 藍綠各8席
    2022/09/29 05:30

    立院8委會召委 藍綠各8席
    「藍白合」政治氛圍較強 民進黨團：召委選舉還有談的空間
    2021/09/13 12:41

    「藍白合」政治氛圍較強 民進黨團：召委選舉還有談的空間

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    立院召委選舉 綠8藍7白1
    2021/03/09 05:30

    立院召委選舉 綠8藍7白1
    藻礁、萊豬攻防 立院召委選舉首戰
    2021/03/05 05:30

    藻礁、萊豬攻防 立院召委選舉首戰

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    召委票投綠營被嗆 王婉諭：KMT連佔議場杯葛議事「無法放心」
    2020/09/23 15:22

    召委票投綠營被嗆 王婉諭：KMT連佔議場杯葛議事「無法放心」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播