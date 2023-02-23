立院交通委員會召委選舉 時力投藍、藍綠各一席召委

立院本會期交通委員會的召委由陳雪生（見圖）與民進黨立委許智傑擔任。（資料照）

2023/02/23 10:04

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院8個常設委員會今天舉行新會期召委選舉，每個委員會各選出2席召委；時代力量立委陳椒華、邱顯智本會期都在立法院交通委員會，成為左右召委席次的關鍵2票。最終，陳椒華票投國民黨立委陳雪生，本會期交通委員會的召委由陳雪生與民進黨立委許智傑擔任。

第10屆第7會期立法院交通委員會成員，有7席民進黨立委以及加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇共8席，國民黨立委4席，以及經由無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤而到交通委員會的陳椒華、邱顯智；使得2席時代力量立委成為「關鍵少數」，具有決定民進黨2席召委全拿或是藍綠各1席召委的空間。

陳椒華今在投票前接受媒體訪問時指出，過去一年在交通委員會關心一些案子 還有交通建設案子、鏡電視的案子，所以時力黨團能夠希望確保能在交通委員會要求NCC在鏡電視案的金流、相關部分，都能調查清楚，因此「今天會選擇讓在野有一席機會召委的機會」。

陳椒華事前亦在透過臉書發文表示，「昨日經過黨團會議3位委員討論後，決議若今日交通委員會須進入實質投票選舉召委的程序，為了避免發生『執政黨透過抽籤方式取得兩席召委，進而實質沒收追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發一案』的情事，將由我投票支持在野黨委員擔任召委，而邱顯智投給自己以表達政黨獨立自主及對交通安全議題的基本立場。」

投票結果，交通委員會14席立委全數參與投票，國民黨立委陳雪生5票、民進黨立委何欣純、許智傑均獲得4票、時代力量立委邱顯智1票；由於何、許同票，何欣純表示已和許智傑協調好，由許智傑擔任召委。

最終由陳雪生、許智傑擔任本會期立法院交通委員會召委。

立院本會期交通委員會的召委由陳雪生與民進黨立委許智傑（見圖）擔任。（資料照）

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