「聖光回家」募款專案被爆爭議 台灣中心秀金流明細回應

「台灣雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇（圖）處理曾聖光募款專案爆爭議，台灣中心22日發表詳細聲明回覆。（資料照）

2023/02/23 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（下稱台灣中心）執行長裘振宇處理曾聖光募款專案爆爭議，台灣中心22日發表詳細聲明回覆，表示募款專案於截止日關閉，但工作人員在1月18日登入系統時發現專案仍為開啟狀態，共得9筆捐款，5筆退回捐款人，另4筆轉給曾家。台灣中心強調，絕非有意重開募款，並承認系統錯誤為作業疏失，就此致歉。

科技領域人士許美華在本月10日發文，指台灣中心協助陣亡的烏克蘭志願軍曾聖光家屬募款，原定「聖光回家了」募款專案截止日為2022年11月25日，孰料該單位在截止後，在曾聖光家屬未知且無授權的情況下又重新打開募款專案，也沒有再收到後續款項。

台灣中心透過粉專在22日晚間正式回覆募款專案疑慮；「國際人道建築與教育協會」（下稱協會）於2022年11月8日開啟本專案募款，至2022年11月25日結束，並於11月30日將募得新台幣437萬6991元款項全數交付曾聖光家屬。

然而，協會工作人員於2023年1月18日登入NetiCRM系統（非營利組織專屬支持者關係管理系統）時，發現該專案仍為開啟狀態，隨即將其關閉；2月11日查核發現共有9筆捐款，其中5筆透過線上捐款，款項已退回捐款人，另外4筆是直接匯入協會銀行帳戶，因未附聯絡資訊，故依其原指定用途全數轉給聖光家屬。

台灣中心強調，協會並非刻意重新開啟募款，亦未於專案後進行任何宣傳，但未確保所有管道均完全無法付款，確為協會疏失，協會將強化內部管理流程，包含系統登入權限控管、金流查核與系統操作教育訓練；此事造成曾聖光家屬及捐款民眾困擾，協會對此致歉並虛心接受指教。

台灣中心並隨文附上截圖明細自證。針對土耳其震災募款金流一事，台灣中心也在文中進行說明金流詳細，並附協會收支帳目紀錄等資料截圖供大眾檢視，強調裘振宇沒有貪拿任何一筆款項至私人所用，由裘振宇個人帳戶捐款至協會帳戶的所有金額也非群眾集資所得款項，該單位願意提供帳戶金流供獨立會計單位查核。

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