上月才換北捷董座！蔣萬安讓競選發言人鄭世維接台北漁產董座

蔣萬安打算安排競選時期團隊發言人鄭世維接任漁產公司董事長，預計2月底可到任。（資料照）

2023/02/23 02:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安上任近兩個月，台北市六大公司包含北捷、悠遊卡、北農、漁產、畜產、花卉等人事，繼台北捷運公司的董事長李文宗在上個月被換掉，由前高雄市海洋局局長趙紹廉接手，如今蔣萬安打算再安排競選時期團隊發言人鄭世維接任漁產公司董事長，預計2月底前到任。對此，鄭世維僅表示，一切以市府公布為主。

六大公司更換董事長或總經理需經董事會表決，漁產公司將於本週五上午10點召開董事會表決，但目前大致底定，就只是走流程而已。

鄭世維曾擔任新北果菜運銷公司副總經理，原先去年底曾傳出他會任職北農，不過北農股權分成市府、農委會、民間、台灣省農會4塊，北市府僅有22％股權，人事還要和農委會、農會等協商。

知情人士透露，雖然原先因鄭世維的經歷，的確有考量安排鄭世維到北農，但因股權結構的關係，還需和農委會協商，且北農董事長的位子，也有其他人虎視眈眈，另外漁產董事長黃俊誠考慮退休，在人事上的安排，認為把鄭安排到北市府有48％的持股的漁產公司較好，畢竟鄭世維有在新北果菜運銷的背景，熟悉產銷流程，果菜與漁產只是品項改變，工作流程上仍相同。

針對漁產公司人事，台北市產發局長陳俊安表示，相關人事案都在進行中，在服務市民、維持產銷以及連結產地的原則下，徵詢最適合人選，一起加入台北隊，替市民服務。

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