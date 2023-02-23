官官相護？檢察官被判刑不公開 判決書竟顯示「少年事件」

高檢署檢察官林仲斌2011年擔任台南地檢署檢察官時，被控指示下屬竊錄兩名主任檢察官在有女陪侍的包廂內飲酒，涉觸犯通信保障及監察法，台南地院本月8日判刑8月。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/02/23 00:17

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官林仲斌2011年擔任台南地檢署檢察官時，被控指示下屬竊錄兩名主任檢察官在有女陪侍的包廂內飲酒，涉觸犯通信保障及監察法，台南地院本月8日判刑8月，未料該份判決書竟列「少年事件」不公開，直到本案曝光後才公開，沒想到隨後又隱藏，接著再公開，前後反覆變動6次。司法院22日澄清為系統誤判，絕無人謀不臧。

林仲斌當年偵辦一起妨害風化案件，被控指示下屬盜攝同署兩名主任在包廂內的聲音與畫面，其中一名主任吳岳輝質疑林違法蒐證，提起違反通保法自訴，南院8日判林8月刑，但判決書卻顯示「本件為少年事件，依少年事件處理法第83條規定，未公開其內容」。

判決書雖隱藏，但林仲斌被判刑的事情仍於19日曝光，到了21日，該判決突然公開，惟過沒多久又顯示「經程式自動判定為依法不得公開之案件」。詎料，同日二度公開判決書，到了22日又變為不公開，同日下午三度改為公開，前後共變動6次。

由於林仲斌為檢察官，其妻又是南院法官，有罪判決書多次隱藏，引發官官相護質疑。司法院否認動手腳，強調是因為審判書與判決書系統的邏輯設計，才導致誤判，將進行改善。

司法院解釋，林仲斌案的判決書引用通保法第一條，因條文內有被程式列為不得公開的「國家安全」4個關鍵字，導致系統誤判而隱藏。至於理由欄內為何會出現「少年事件」？司法院澄清那是「罐頭訊息」。

司法院說明，21日發現此事後已手動改為公開，但因轉檔的關係，系統再度抓到「國家安全」4字，又變回不公開，沒想到之後書記官又兩度上傳隱匿個資後的判決，系統再度誤判，來來回回共變動6次，終於22日下午確定公開。

「法院組織法」第83條要求判決書原則上應公開（少年、國安等案件另有規定），以昭公信，如果是系統誤判隱藏，法院內部人員應進行人工檢核，適當遮隱個資後再公開，惟目前判決書系統中，仍充斥不少「不公開」的判決。

法界人士研判，不公開判決氾濫有兩種可能，第一是法院內部人員疏懶，未落實檢核制度，只要看到程式自動判定為不公開的判決，就放手等著民眾透過「司法信箱」反應，再行處理；第二是法官不希望被外界檢視判決，故意在判決內寫出「國家安全」等關鍵字，讓程式自動隱藏。

伯衡法律事務所策略長黃致中表示，判決書公開已是國際趨勢，法官所做成的決定必須接受公眾檢驗，越公開透明越能維持法律威信，若有諸多應公開而未公開的判決書，難免遭疑黑箱。

黃致中建議，司法院應定期統計錯誤不公開判決的比例，強化司法行政的督導功能；各法院院長也應將此列入管考，促使內部人員落實檢核，共同維護司法公信力。

高檢署檢察官林仲斌2011年擔任台南地檢署檢察官時，被控觸犯通信保障及監察法，台南地院本月8日判刑8月，查詢判決書，一開始顯示「本件為少年事件」，未公開其內容，一度變成「經程式自動判定為依法不得公開之案件」，最後由司法院透過人工公開。（記者吳政峰翻攝，本報合成）

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