噁！「鳥」照誘少女 變態「綠卡翁」：美國習慣爸爸幫女兒破處

北捷龍山寺站。示意照，圖中人物與新聞無關。（資料照）

2023/02/22 23:43

〔記者錢利忠／台北報導〕65歲林姓男子具有美國永久居民身分（俗稱綠卡），動不動就吹噓美國生活，以此吸引涉世未深的美少女互加LINE好友，他年紀足以當少女阿公，竟傳訊息騷擾對方，還傳送下體自拍照，噁心地說「美國人習慣爸爸幫女兒破處...」；嚇得少女向家長求助，林男因此被依違反兒少性剝削防制條例法辦，台北地檢署今將他起訴。

去年10月，林男在台北捷運龍山寺站月台閒晃，見一名美少女身材好，遂利用在美國生活的經驗，吸引涉世未深的少女與他互加LINE好友；起初，林男只傳訊關心問候，後來卻開始傳送極具性暗示的字句及猥褻圖片，意圖吸引少女發生性關係。

目前就讀國中的少女對於性知識已有概略認識，她原本不想搭理林男，沒想到林男卻變本加厲，還傳送下體自拍照騷擾，甚至留下「想舔」、「想摸」胸部等噁心文字。

少女不堪其擾，只好向父母求助，父母見到女兒的LINE好友竟傳這些猥瑣的文字及影像，一問之下才知道，原來少女竟被年紀可當她爺爺的林男搭訕，直覺林男的動機不單純，氣得報警提告。

林男到案後否認傳訊息騷擾少女，辯稱他所傳的下體自拍照片，是要傳給中醫師求診之用，不小心誤傳給少女，之後又改口，抱怨少女封鎖他，不讀也不回他的訊息，他才隨意傳送一些訊息及影像，當作他平時發洩情緒的管道。

檢方勘查林男所傳送的猥褻影像及訊息後，不採信他的辯詞，考量他傳的訊息不僅具有性暗示，且有引誘少女進行性交易的重嫌，因此將他起訴。

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