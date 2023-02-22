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    首頁　>　臺北市

    國台辦稱中國人被禁止來台旅遊 陸委會反舉「這2事」打臉

    陸委會強調，有關中國觀光客來台部分，我方對中客來台觀光並無限制，反倒是中方在108年8月1日片面暫停中客來台自由行。（資料照）

    陸委會強調，有關中國觀光客來台部分，我方對中客來台觀光並無限制，反倒是中方在108年8月1日片面暫停中客來台自由行。（資料照）

    2023/02/22 21:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日指稱，「民進黨當局」迄今仍然禁止中國人赴台交流、旅遊，所謂中國「疫情不透明」不過是他們編造的藉口。陸委會反駁說，我方對中客來台觀光並無限制。今年1月20日中共官方公布試點恢復出境團隊旅遊的通知中，試點開放的名單中亦未包括台灣。

    陸委會表示，有關中國人士來台交流部分，疫後循序漸進、恢復兩岸健康有序交流，是政府既定政策。國內已邁入防疫正常生活階段，政府也逐步調整、恢復中國人士申請來台。

    陸委會指出，未來政府會根據中央流行疫情指揮中心對於國內外及中國疫情之整體判斷，在確保台灣防疫無虞，並考量區域及兩岸局勢等因素，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流，同時也將會同相關機關檢討、精進兩岸交流往來安全管理作為，以維護台灣最大利益。

    陸委會強調，有關中客來台部分，疫情前兩岸觀光客的人數相當高，我方對中客來台觀光並無限制，反倒是中方在108年8月1日片面暫停中客來台自由行，在今年1月20日中共官方公布試點恢復出境團隊旅遊的通知中，試點開放的名單中亦未包括台灣。

    陸委會說，過去中國旅客來台觀光存在若干問題，我方希望未來重新開放時，是一個優質、安全有序的旅遊市場，陸委會將持續會同交通部等相關機關依據兩岸防疫情形及整體新情勢等評估中客來台事宜，並完善管理機制。

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