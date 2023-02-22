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    新加坡外長恪守一中原則？陸委會：中共操作不實宣傳

    陸委會今日表示，根據新加坡外交部所發布的聲明，根本沒有國台辦誆稱維文外長提到恪守「一中原則」、反對台獨等內容。中共慣常對國際社會操作不實宣傳。（資料照）

    陸委會今日表示，根據新加坡外交部所發布的聲明，根本沒有國台辦誆稱維文外長提到恪守「一中原則」、反對台獨等內容。中共慣常對國際社會操作不實宣傳。（資料照）

    2023/02/22 20:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，表達希望星方恪守「一個中國原則」，支持中國統一大業。國台辦旗下《中國台灣網》報導宣稱，維文回應，星方將繼續恪守「一個中國」原則，反對台獨，支持兩岸關係和平發展。陸委會對此駁斥，根據新加坡外交部所發布的聲明，根本沒有國台辦誆稱維文外長提到恪守「一中原則」、反對台獨等內容。中共慣常對國際社會操作不實宣傳。

    國台辦發言人朱鳳蓮今日上午於例行記者會進一步指出，世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係基本準則，是國際社會普遍共識。

    朱鳳連聲稱，向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚中方為推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一」進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。國際社會廣泛理解和支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。

    陸委會表示，根據新加坡外交部所發布的聲明，根本沒有國台辦誆稱維文外長提到恪守「一中原則」、反對台獨等內容。「我們認為，中共慣常對國際社會操作不實宣傳，政府將持續揭露北京方面的謊言、充分說明我方政策，爭取國際支持」。

    陸委會強調，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，中共無權置喙，其刻意向各方散布錯誤的「一個中國原則」等矮化台灣的主張，國際社會及台灣人民更從未接受。

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