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    國台辦不認「一中各表」 陸委會：國民黨遭矮化仍相互呼應

    陸委會說，今日國台辦記者會不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。 （資料照）

    陸委會說，今日國台辦記者會不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。 （資料照）

    2023/02/22 20:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席夏立言訪中未提一中各表，遭外界質疑配合統戰。夏立言日前回應，一中各表是九二共識的基本精神，不需要強調一中各表。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）則指稱，九二共識其核心意涵就是「海峽兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一」。陸委會表示，今日國台辦記者會不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

    朱鳳蓮指稱，1992年海協會與台灣海基會以各自口頭方式表述，兩峽兩岸均堅持「一個中國原則」，達成這樣一個共識，也就是「九二共識」，其核心意涵就是「海峽兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一」。

    朱鳳蓮說，多年來中國共產黨和中國國民黨堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推進兩黨關係發展，推動兩岸關係和平發展取得豐碩的成果，中方願意跟國民黨在這個共同政治基礎上，鞏固增進政治互信，加強交流溝通。

    對此，陸委會表示，已多次重申，兩岸交流應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提，國共兩黨交流亦應符合台灣社會期待。中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，今日國台辦記者會亦不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

    陸委會強調，北京方面設置損害我主權、矮化台灣的政治前提及人為干預的交流限制與阻礙，並反覆以交流措施對台灣政黨分化操弄，不利雙方良性互動及確實保障雙方人民利益福祉。

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