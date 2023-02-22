世代交替？ 賴士葆：自己做的民調大贏徐弘庭、李柏毅

國民黨立委賴士葆說，自己有做過民調，和徐弘庭、李柏毅相比，他不僅是第一名，還贏很多。（記者王藝菘攝）

2023/02/22 18:29

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨內掀起「世代交替」浪潮，國民黨台北市議員接連表態挑戰現任立委，其中，徐弘庭、李柏毅有意爭取台北市第八選區立委提名，挑戰現任立委賴士葆。對此，賴士葆今天說，他自己做的民調顯示，贏過徐弘庭、李柏毅很多。

「QuickseeK快析輿情資料庫」前天公布六都區域立委的網路好感度，賴士葆倒數第一名。賴士葆今天下午在立法院受訪直呼，那是網路的，是有心人操作的，他透露，自己有做過民調，和徐弘庭、李柏毅相比，他不僅是第一名，還贏很多，「自己做的民調才準」。

賴士葆還說，該份調查是有心人士所為，而且「負面」是因為他監督太嚴謹、罵綠營罵太兇，綠軍側翼粉專全出動來罵他，就像民進黨立委高嘉瑜一樣。

賴士葆重申，歡迎各路英雄好漢挑戰，他全力準備，讓選民做最後的決定，誰出線誰代表國民黨來選，輸的人全力輔選贏的人。

至於有媒體報導黨中央擬設「大局條款」，保障現任立委，賴士葆則說，他從來沒聽過，報導指稱有先徵詢現任立委意見，但沒有人問他，「大概我太小咖了吧，問都不問我，從來沒人問」。

賴士葆說，他不需要現任保障與禮讓條款，黨中央訂規矩他就全力以赴，讓選民做出決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法