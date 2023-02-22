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    支持賴清德選2024總統 巴拉圭僑領：號召海外台派組南美後援會

    巴拉圭台灣僑界領袖訪問團拜會民進黨主席賴清德。（民進黨提供）

    巴拉圭台灣僑界領袖訪問團拜會民進黨主席賴清德。（民進黨提供）

    2023/02/22 18:20

    〔記者陳昀／台北報導〕巴拉圭台灣僑界領袖訪問團今天到民進黨中央黨部拜會黨主席賴清德，表達支持賴清德代表民進黨角逐2024總統大選，同時承諾，返回巴拉圭後，將號召海外台派籌組「南美洲賴清德後援會」，讓國際看見僑界的心聲。

    民進黨晚間發布新聞稿指出，對於巴拉圭僑團來訪，賴清德表達熱烈歡迎，巴拉圭總統阿布鐸伉儷2月中造訪台灣時，他曾陪同蔡英文總統接待，而俄烏戰爭時，巴拉圭總統公開譴責俄羅斯，以及當委內瑞拉與中國建交時，巴拉圭宣布與委內瑞拉斷交，其不畏強權的道德勇氣令人欽佩。

    賴清德和巴拉圭僑團領袖們也就台灣政經現況、海外僑團發展及國際情勢交換意見，巴拉圭僑領們表達對台灣政治現況的憂慮，期望民進黨加快腳步回應人民期待，且國內本土派可以團結，他們也肯定賴清德正直清廉的形象及豐富完整的資歴是未來國家元首的適當人選。

    僑領們表示，2024大選他們將團結海外南美洲台派支持賴淸德及民進黨候選人，返回巴拉圭後，也將號召海外台派籌組南美洲賴清德後援會，讓國際看見僑界的心聲。

    巴拉圭台灣僑界領袖訪問團成員包括僑務委員暨民進黨巴拉圭黨部主任委員江昭萱 、僑務委員會諮詢委員暨客委會海外諮詢委員暨巴拉圭小英之友會會長劉秀珠、現任巴拉圭台灣會館理事長暨僑務諮詢委員江順昌、前巴拉圭台灣會館理事長王德裕、僑委會諮詢委員洪振盛等人。

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