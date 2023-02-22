國小男志工假好心幫擦藥趁機猥褻女志工 被告只願賠3萬

已當阿公的廖姓國小男志工被控強行吸吮女志工乳房猥褻得逞，高等法院依強制猥褻罪判他8月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/02/22 17:29

〔記者楊國文／台北報導〕已當阿公的廖姓國小男志工，被控前年利用搭載女志工就醫後返回她住處時，假好心幫她擦藥，卻在浴室吸吮她的乳房加以猥褻，並指侵得逞，廖男否認犯行，只願意賠償3萬元，一審認定廖男涉強制性交罪判刑3年6月，但高等法院認定廖男確有強制猥褻罪行，但指侵部份欠缺罪證，今改依強制猥褻罪判刑8月。可上訴。

檢方起訴指出，廖男與被害女子都是桃園市某國小的志工，認識多年。2021年5月12日下午，廖男騎車搭載被害人就醫後，一同返回她住處，在浴室為她擦拭敷藥之際，竟不顧她嚴詞拒絕、反抗，強行吸吮她的乳房，之後再將她推到客廳沙發，強行解開她的褲子鈕扣及拉鍊，以手伸入其內褲指侵得逞。

審理時，廖男否認犯行，辯稱當時對方下半身有穿短褲，上衣是她自行脫掉，他拿毛巾擦她的脖子，絕無擦其胸部，也沒有吸吮其乳房，更沒有碰觸其下體等敏感部位。

桃園地院依據被害人的證述、開庭時仍情緒激動且多次啜泣，且從警訊起歷次陳述均一致、雙方認識多年並無恩怨，認定廖男涉犯強制性交罪，判他3年6月徒刑。廖男不服，上訴高等法院。

高院審理時依據被害人證述、卷內診斷證明書、2人間的簡訊內容、錄音譯文等事證，認定廖男涉嫌強制猥褻犯行明確，考量廖男雖有心和解，但被害人請求賠償44萬元，廖男表示僅可賠償3萬元，才未達成和解，今改依強制猥褻罪判刑8月。至於檢方起訴廖男涉性侵犯行的強制性交罪，高院認定罪證不足。

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