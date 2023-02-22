為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國小男志工假好心幫擦藥趁機猥褻女志工 被告只願賠3萬

    已當阿公的廖姓國小男志工被控強行吸吮女志工乳房猥褻得逞，高等法院依強制猥褻罪判他8月徒刑。（記者楊國文攝）

    已當阿公的廖姓國小男志工被控強行吸吮女志工乳房猥褻得逞，高等法院依強制猥褻罪判他8月徒刑。（記者楊國文攝）

    2023/02/22 17:29

    〔記者楊國文／台北報導〕已當阿公的廖姓國小男志工，被控前年利用搭載女志工就醫後返回她住處時，假好心幫她擦藥，卻在浴室吸吮她的乳房加以猥褻，並指侵得逞，廖男否認犯行，只願意賠償3萬元，一審認定廖男涉強制性交罪判刑3年6月，但高等法院認定廖男確有強制猥褻罪行，但指侵部份欠缺罪證，今改依強制猥褻罪判刑8月。可上訴。

    檢方起訴指出，廖男與被害女子都是桃園市某國小的志工，認識多年。2021年5月12日下午，廖男騎車搭載被害人就醫後，一同返回她住處，在浴室為她擦拭敷藥之際，竟不顧她嚴詞拒絕、反抗，強行吸吮她的乳房，之後再將她推到客廳沙發，強行解開她的褲子鈕扣及拉鍊，以手伸入其內褲指侵得逞。

    審理時，廖男否認犯行，辯稱當時對方下半身有穿短褲，上衣是她自行脫掉，他拿毛巾擦她的脖子，絕無擦其胸部，也沒有吸吮其乳房，更沒有碰觸其下體等敏感部位。

    桃園地院依據被害人的證述、開庭時仍情緒激動且多次啜泣，且從警訊起歷次陳述均一致、雙方認識多年並無恩怨，認定廖男涉犯強制性交罪，判他3年6月徒刑。廖男不服，上訴高等法院。

    高院審理時依據被害人證述、卷內診斷證明書、2人間的簡訊內容、錄音譯文等事證，認定廖男涉嫌強制猥褻犯行明確，考量廖男雖有心和解，但被害人請求賠償44萬元，廖男表示僅可賠償3萬元，才未達成和解，今改依強制猥褻罪判刑8月。至於檢方起訴廖男涉性侵犯行的強制性交罪，高院認定罪證不足。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    樓梯間強吻少女摸胸 大樓色警衛賠錢免關
    2023/02/22 06:40

    樓梯間強吻少女摸胸 大樓色警衛賠錢免關
    要輔導老師照顧「店貓」 補習班老闆伸狼爪判刑1年
    2023/02/19 07:43

    要輔導老師照顧「店貓」 補習班老闆伸狼爪判刑1年

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    心疼曖昧對象「自己來傷身體」 15歲少女「獻愛」阿爸氣炸
    2023/02/10 11:29

    心疼曖昧對象「自己來傷身體」 15歲少女「獻愛」阿爸氣炸
    變態大叔捷運站廁所亂「抓鳥」 害高中生心靈受創
    2023/02/09 11:18

    變態大叔捷運站廁所亂「抓鳥」 害高中生心靈受創

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    男童向母訴苦秘密 竟是兩兄弟遭安親班老師猥褻
    2023/02/09 10:49

    男童向母訴苦秘密 竟是兩兄弟遭安親班老師猥褻
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播