我派營級部隊赴美交流 揭仲︰應與F-16聯合演訓

中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，應爭取由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習。（資料照）

2023/02/22 17:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國軍赴美軍事交流獲得突破，陸軍542旅、333旅等2個聯兵旅，可望派營級單位赴美交流。中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，應爭取由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習，提升陸空聯合作戰能力。

對於台美潛在軍事交流深化，揭仲表示，此交流若是聯兵營赴美進行移地訓練，則不僅象徵華美軍事交流深化，對強化聯兵營訓練強度、汲取美方實戰經驗，甚至增加雙方地面部隊的作業共通性，都有顯著的效益。

揭仲表示，目前聯兵營已成為國軍陸軍的基本戰術單位，可實施兵種聯合作戰；由於指揮管制、偵察監視與火力支援手段等方面的更新，使聯兵營作戰範圍，理論上與昔日國軍重裝步兵師時期所轄的步兵旅相去不遠，因此需要空間更大、更專業的訓練場地來執行高強度的訓練。

不過，台灣本島地狹人稠，可供聯兵營進行營戰鬥演練，僅只新竹湖口、台南白河兩處兵科訓練基地，使每個聯兵營平均要等18個月才有機會排到基地訓練，場地空間的限制也使訓練內容難以大幅翻新，以符合聯兵營作戰範圍擴大及戰術調整後的訓練要求。

揭仲說，若國軍聯兵營能前往美國移地訓練，不僅可獲得更廣闊、專業的訓練空間，提升聯兵營的作戰能力與戰術水準；也能汲取美軍豐富的實戰經驗，對國軍既有的戰術、戰技與訓練方式進行修改；或許還可增加雙方地面部隊在作業上的共通性，增加日後聯合行動的可能性。空軍F-16戰機飛行員前往美國實施的「戰術專精訓練」，就是非常成功的先例。

揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，則應爭取安排由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習，進一步提升陸空聯合作戰能力。

揭仲表示，聯兵營赴美移地訓練所需經費相當可觀，國防部應該和美國磋商，將相關訓練經費由美國「2023財政年度國防授權法案」中的無償軍援，或「2023財政年度綜合撥款法案」的「外國軍事融資」（FMF）貸款來支付，不僅能讓此訓練常態性定期實施，又能避免對國軍的年度訓練預算造成太嚴重的排擠效果。

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