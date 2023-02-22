為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    我派營級部隊赴美交流 揭仲︰應與F-16聯合演訓

    中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，應爭取由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習。（資料照）

    中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，應爭取由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習。（資料照）

    2023/02/22 17:09

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國軍赴美軍事交流獲得突破，陸軍542旅、333旅等2個聯兵旅，可望派營級單位赴美交流。中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，應爭取由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習，提升陸空聯合作戰能力。

    對於台美潛在軍事交流深化，揭仲表示，此交流若是聯兵營赴美進行移地訓練，則不僅象徵華美軍事交流深化，對強化聯兵營訓練強度、汲取美方實戰經驗，甚至增加雙方地面部隊的作業共通性，都有顯著的效益。

    揭仲表示，目前聯兵營已成為國軍陸軍的基本戰術單位，可實施兵種聯合作戰；由於指揮管制、偵察監視與火力支援手段等方面的更新，使聯兵營作戰範圍，理論上與昔日國軍重裝步兵師時期所轄的步兵旅相去不遠，因此需要空間更大、更專業的訓練場地來執行高強度的訓練。

    不過，台灣本島地狹人稠，可供聯兵營進行營戰鬥演練，僅只新竹湖口、台南白河兩處兵科訓練基地，使每個聯兵營平均要等18個月才有機會排到基地訓練，場地空間的限制也使訓練內容難以大幅翻新，以符合聯兵營作戰範圍擴大及戰術調整後的訓練要求。

    揭仲說，若國軍聯兵營能前往美國移地訓練，不僅可獲得更廣闊、專業的訓練空間，提升聯兵營的作戰能力與戰術水準；也能汲取美軍豐富的實戰經驗，對國軍既有的戰術、戰技與訓練方式進行修改；或許還可增加雙方地面部隊在作業上的共通性，增加日後聯合行動的可能性。空軍F-16戰機飛行員前往美國實施的「戰術專精訓練」，就是非常成功的先例。

    揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，則應爭取安排由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，就台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習，進一步提升陸空聯合作戰能力。

    揭仲表示，聯兵營赴美移地訓練所需經費相當可觀，國防部應該和美國磋商，將相關訓練經費由美國「2023財政年度國防授權法案」中的無償軍援，或「2023財政年度綜合撥款法案」的「外國軍事融資」（FMF）貸款來支付，不僅能讓此訓練常態性定期實施，又能避免對國軍的年度訓練預算造成太嚴重的排擠效果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台美軍事交流獲進展 國軍將派營級單位赴美交流
    2023/02/22 15:16

    台美軍事交流獲進展 國軍將派營級單位赴美交流
    維持F-16妥善率 台美簽25億元合約
    2023/02/09 05:30

    維持F-16妥善率 台美簽25億元合約

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    中國軍演後 學者：台美軍事交流將更常態化
    2022/08/05 05:30

    中國軍演後 學者：台美軍事交流將更常態化
    陸軍官兵現身美軍訓練 國軍：雙方軍事教育行之有年
    2022/04/21 00:27

    陸軍官兵現身美軍訓練 國軍：雙方軍事教育行之有年

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播