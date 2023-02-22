228連假上國道注意 高乘載管制時段出爐

今年228連假國道高乘載管制表。（高公局提供）

2023/02/22 16:59

〔記者丁奕／台北報導〕今年228連假有4天，從週六一路放到下週二，高速公路局說，連假首日（25日）國1、國3南向高乘載管制，連假末2日27、28日國5北向高乘載管制。高公局也提醒，近3年和平紀念日連假事故件數為歷年每日平均事故件數之1.3至1.6倍，提醒民眾行車務必注意安全。

高公局指出，週六（25日）早上6點到中午12點，國道1號內湖到頭份（含高架堤頂、環北、機場系統）、國道3號木柵到香山等路段各交流道南向入口高乘載管制；下週一到下週二（27、28日）國5下午2點到晚上9點，蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制。

高公局統計，近3年和平紀念日連假國道每日平均肇事件數分別為109年128件、110年107件及111年158件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出3到6成。肇事原因主要為未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當等人為疏失。

高公局提醒，用路人行駛國道應事先養足精神，隨時注意路況，若行駛國道遇事故處理相關車輛時，也請儘速避讓以加速事故排除，才能提早紓解事故所造成的壅塞。

高公局說，連假期間交通量大，用路人行前應確實做好車況檢查，避免發生車輛異常狀況，耽誤原來安排的行程，也恐影響其他用路人；另外為維護國道行車安全，請用路人養足精神再行駛國道，切勿疲勞駕駛。

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