為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    學測國文第26題答案爭議 大考中心：維持正答為（A） （B）

    112學測日前已考畢，對於國文科第26題答案爭議，大考中心表示正答維持不變。（資料照）

    112學測日前已考畢，對於國文科第26題答案爭議，大考中心表示正答維持不變。（資料照）

    2023/02/22 17:14

    〔記者楊綿傑／台北報導〕112學年度大學學測明天將公布成績，日前補教界人士向本報投訴，指國文科第26題的選項（A）仍有爭議，答案應改為 （B）或者（A） （B）。不過大考中心對此回應，將查詢各版本課本及相關資料，仍將維持該題正解為（A） （B）。

    關於「克己復禮」中「復」的解釋，大考中心列出各版本國文課本說明，三民版的復禮則是歸反於禮，指言行以禮為依據，因此復有返、還之意；而南一版的克己復禮則是克制自己的行為意念，回歸以禮為標準；翰林版的復是返、歸之意；龍騰版的復是歸返之意。

    大考中心表示，龍騰版的翻譯較貼近《重編國語辭典修訂本》，雖於翻譯中使用「合於」，但後面說明中，「復」字個別字詞上的解釋仍為「歸返」。從以上各版本的解釋，可知「復」的釋義是一致的，都是歸、返、還之意。

    而從諸家註解來看，大考中心認為，對「復」的看法都相同，都釋「反」，也就是「歸返」。包括【集解】馬融曰：「克己，約身也。」孔安國曰：「復，反也。身能反禮，則爲仁矣。」；以及皇侃疏：尅，猶約也。復，猶反也。言若能自約儉己身，反返於禮中，則爲仁也；還有【集注】仁者，本心之全德。克，勝也。己，謂身之私欲也。復，反也，禮者，天理之節文也。

    至於「師道之不復」一詞中「復」的解釋，大考中心解釋，經查高中國文課本，各版本都未加以註釋。而從〈師說〉一文，可知「師道之不復可知矣」，是呼應「師道之不傳也久矣」，指的是「不能歸返到『師道傳』的情況」。

    因此，大考中心說，此處「復」解釋為「歸返」。且教育部《重編國語辭典修訂本》對「不復」的釋義有二：（1）不歸返，（2）不再。也可說明「師道之不復」的「復」是「歸返」的意思。

    大考中心最後指出，因此今年學測國文第26題（A）選項前後二者的「復」，意思沒有不同。故維持正答是（A）（B）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大學學測成績明公布 上午9時起網路、電話語音開放查詢
    2023/02/22 16:20

    大學學測成績明公布 上午9時起網路、電話語音開放查詢
    學測國寫「花草樹木的氣味記憶」要拿高分 大考中心曝關鍵
    2023/02/10 11:49

    學測國寫「花草樹木的氣味記憶」要拿高分 大考中心曝關鍵

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    補教預估台大、陽交醫 4科都要滿級分／台大熱門科系至少55級分 「中字輩」大學估要50級分
    2023/01/16 05:30

    補教預估台大、陽交醫 4科都要滿級分／台大熱門科系至少55級分 「中字輩」大學估要50…
    數B：獨有題占25分 數A跨科生優勢降低／社會：晶片產業入題 讀圖能力成搶分關鍵
    2023/01/16 05:30

    數B：獨有題占25分 數A跨科生優勢降低／社會：晶片產業入題 讀圖能力成搶分關鍵

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    學測數學分數A和數B 全教會呼籲數學不要考2次
    2023/01/15 19:27

    學測數學分數A和數B 全教會呼籲數學不要考2次
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播