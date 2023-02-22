學測國文第26題答案爭議 大考中心：維持正答為（A） （B）

112學測日前已考畢，對於國文科第26題答案爭議，大考中心表示正答維持不變。（資料照）

2023/02/22 17:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕112學年度大學學測明天將公布成績，日前補教界人士向本報投訴，指國文科第26題的選項（A）仍有爭議，答案應改為 （B）或者（A） （B）。不過大考中心對此回應，將查詢各版本課本及相關資料，仍將維持該題正解為（A） （B）。

關於「克己復禮」中「復」的解釋，大考中心列出各版本國文課本說明，三民版的復禮則是歸反於禮，指言行以禮為依據，因此復有返、還之意；而南一版的克己復禮則是克制自己的行為意念，回歸以禮為標準；翰林版的復是返、歸之意；龍騰版的復是歸返之意。

大考中心表示，龍騰版的翻譯較貼近《重編國語辭典修訂本》，雖於翻譯中使用「合於」，但後面說明中，「復」字個別字詞上的解釋仍為「歸返」。從以上各版本的解釋，可知「復」的釋義是一致的，都是歸、返、還之意。

而從諸家註解來看，大考中心認為，對「復」的看法都相同，都釋「反」，也就是「歸返」。包括【集解】馬融曰：「克己，約身也。」孔安國曰：「復，反也。身能反禮，則爲仁矣。」；以及皇侃疏：尅，猶約也。復，猶反也。言若能自約儉己身，反返於禮中，則爲仁也；還有【集注】仁者，本心之全德。克，勝也。己，謂身之私欲也。復，反也，禮者，天理之節文也。

至於「師道之不復」一詞中「復」的解釋，大考中心解釋，經查高中國文課本，各版本都未加以註釋。而從〈師說〉一文，可知「師道之不復可知矣」，是呼應「師道之不傳也久矣」，指的是「不能歸返到『師道傳』的情況」。

因此，大考中心說，此處「復」解釋為「歸返」。且教育部《重編國語辭典修訂本》對「不復」的釋義有二：（1）不歸返，（2）不再。也可說明「師道之不復」的「復」是「歸返」的意思。

大考中心最後指出，因此今年學測國文第26題（A）選項前後二者的「復」，意思沒有不同。故維持正答是（A）（B）。

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