毀台論甚囂塵上 AIT聲明：美對台承諾堅若磐石

近日網傳拜登有「毀滅台灣」計畫，在前立委蔡正元散播後，部分媒體也跟進報導，遭我外交部駁斥。（歐新社）

2023/02/22 16:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕前立委蔡正元近日轉發美國媒體人嘉蘭尼克森言論，稱美國總統拜登有「毀滅台灣」計畫，遭我外交部駁斥。美國在台協會（AIT）今鄭重指出，拜登總統當年親自投票支持「台灣關係法」且持續堅定遵守至今，包括協助台灣自我防衛等，對台灣的承諾「堅若磐石」（rock-solid）。

蔡正元近日在個人臉書、中國時報、中天電視台等管道，稱「美國華府廣播節目著名主持人」嘉蘭尼克森（Garland Nixon）爆料白宮內有「毀滅台灣」計畫，引發討論。不過其引述的所謂華府著名主持人，經政治工作者周軒追查，實是「俄羅斯衛星通訊社」（SPUTNIK）派駐在華府的記者；SPUTNIK已遭歐盟認定為俄羅斯宣傳媒介。

外交部今鄭重澄清表示，該消息來源完全未經查證，絕非事實。外交部並提醒國人注意，國內有心人士刻意放大疑美論、反美論，傳播不實資訊，與中國對台進行的認知戰相互呼應。

AIT今天也以發言人名義發布聲明，回應相關輿論。聲明重申，40多年來，美國的「一中政策」一直以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導。AIT強調，拜登總統親自投票支持台灣關係法，並繼續堅定地遵守其中的原則。

AIT引述「台灣關係法」條文，闡述這些原則包括：美國將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，美國將嚴重關切；美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

AIT強調，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，有助於維護台海兩岸和地區的和平與穩定。美國將繼續以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。

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