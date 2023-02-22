為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    毀台論甚囂塵上 AIT聲明：美對台承諾堅若磐石

    近日網傳拜登有「毀滅台灣」計畫，在前立委蔡正元散播後，部分媒體也跟進報導，遭我外交部駁斥。（歐新社）

    近日網傳拜登有「毀滅台灣」計畫，在前立委蔡正元散播後，部分媒體也跟進報導，遭我外交部駁斥。（歐新社）

    2023/02/22 16:42

    〔記者呂伊萱／台北報導〕前立委蔡正元近日轉發美國媒體人嘉蘭尼克森言論，稱美國總統拜登有「毀滅台灣」計畫，遭我外交部駁斥。美國在台協會（AIT）今鄭重指出，拜登總統當年親自投票支持「台灣關係法」且持續堅定遵守至今，包括協助台灣自我防衛等，對台灣的承諾「堅若磐石」（rock-solid）。

    蔡正元近日在個人臉書、中國時報、中天電視台等管道，稱「美國華府廣播節目著名主持人」嘉蘭尼克森（Garland Nixon）爆料白宮內有「毀滅台灣」計畫，引發討論。不過其引述的所謂華府著名主持人，經政治工作者周軒追查，實是「俄羅斯衛星通訊社」（SPUTNIK）派駐在華府的記者；SPUTNIK已遭歐盟認定為俄羅斯宣傳媒介。

    外交部今鄭重澄清表示，該消息來源完全未經查證，絕非事實。外交部並提醒國人注意，國內有心人士刻意放大疑美論、反美論，傳播不實資訊，與中國對台進行的認知戰相互呼應。

    AIT今天也以發言人名義發布聲明，回應相關輿論。聲明重申，40多年來，美國的「一中政策」一直以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導。AIT強調，拜登總統親自投票支持台灣關係法，並繼續堅定地遵守其中的原則。

    AIT引述「台灣關係法」條文，闡述這些原則包括：美國將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，美國將嚴重關切；美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

    AIT強調，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，有助於維護台海兩岸和地區的和平與穩定。美國將繼續以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白宮有「毀滅台灣」？他追查來源驚：普廷的大外宣組織
    2023/02/22 14:04

    白宮有「毀滅台灣」？他追查來源驚：普廷的大外宣組織
    蔡正元散播「美國毀台論」 外交部斥：不實資訊呼應中國認知戰
    2023/02/22 11:22

    蔡正元散播「美國毀台論」 外交部斥：不實資訊呼應中國認知戰

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    吳釗燮顧立雄抵AIT總部 出席台美國安會談
    2023/02/21 23:18

    吳釗燮顧立雄抵AIT總部 出席台美國安會談
    籲北京停止對台施壓 AIT：拜登總統致力台灣安全
    2021/02/03 11:45

    籲北京停止對台施壓 AIT：拜登總統致力台灣安全

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播