三大幫派聯手販運人口 誘騙兒時友人以200萬販賣當「豬仔」

主嫌陳男（左）遭警方逮捕法辦。（記者鄭景議翻攝）

2023/02/22 17:43

〔記者鄭景議／台北報導〕新竹天橋幫新橋會32歲陳姓男子，夥同竹聯幫海竹堂30歲謝女及太陽聯盟豐陽會成員，聯手分工詐欺、印假鈔、販運人口，其中謝女還誘騙自己的兒時友人何男辦人頭帳戶，並準備以200萬元將他賣給人口販運買家，刑事局偵二大隊警方獲報後陸續發起五波行動，除救回4名被控制行動的被害人，並逮捕主嫌陳男等7人，另還查獲偽鈔原物料及半成品千元大鈔。

警方調查，謝女先以利誘要求自己兒時友人何男到銀行辦人頭帳戶，供集團洗錢，隨後就將何男囚禁在新竹某商旅，待該帳戶被列為人頭帳戶後，又騙何男要介紹給他在漁港清潔、刮魚鱗的工作，實質已經聯絡人口販運買家，準備將何男以200萬售出。

警方去年11月先前往永安漁港救出何男並逮捕謝女，隨後又於12月在苗栗頭份破獲犯罪集團據點，查獲鈔半成品1000元一張、價值20萬元的製作偽鈔印刷機、原料及工具等。

主嫌陳男見風聲緊，嘗試逃避警方追查，竟還試圖把自己的白車包膜成黑車，並更換車牌意圖混淆視聽，仍被警方在新竹東區一處商旅逮捕，並救出另外3名被控制行動的被害人。

警方共計五波搜索行動，逮捕陳男、謝女等7人，詢後依照洗錢、人口販運、詐欺、妨害自由等罪移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後，主嫌陳男、謝女羈押禁見，其餘共犯3萬至10萬交保。

警方在商旅救出被害人。（記者鄭景議翻攝）

陳男平時開的白色賓士。（記者鄭景議翻攝）

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